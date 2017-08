Börsen-Zeitung: Tiefstapler, Kommentar zur DZ Bank von Silke Stoltenberg

Frankfurt (ots) - Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste - dasmag sich Wolfgang Kirsch, Chef der DZ Bank, gedacht haben, als ersich bei der Vorlage der Halbjahreszahlen an die Eigner, also vorallem Volks- und Raiffeisenbanken, wandte. Dass die zweitgrößte BankDeutschlands allein wegen der Kosten der Mammutfusion mit der WGZBank in diesem Jahr nicht wieder die mit Abstand ertragsstärkste BankDeutschlands werden könnte, war schon lange klar. Dass Kirsch nun diePrognose von etwa 1,5 Mrd. Euro noch einmal vorsichtiger formulierte,ist typisch für ihn: Er ist eher Tiefstapler als Schaumschläger.Bislang hat er seine zurückhaltenden Prognosen immer übertroffen. Unddank seiner umsichtigen Führung hat die DZ Bank wirklich guteAussichten.Im herausfordernden Umfeld von Niedrigzins, steigendemRegulierungsdruck und dem notwendigen digitalen Wandel ist der nachzig gescheiterten Anläufen unter seiner Ägide geglückteZusammenschluss mit der WGZ Bank die beste Voraussetzung für einzukunftsfestes Fundament. Das Fundament wird jetzt noch einmalverstärkt durch die geplante Fusion der Immobilientöchter. Auch dierechtzeitige Festlegung auf den Führungswechsel im Vorstand Ende2018, wenn Kirsch das Zepter an Cornelius Riese und Uwe Fröhlichüberreicht, stärkt das Gebilde der DZ Bank Gruppe ebenso sehr wie derGenerationswechsel im Aufsichtsrat.Ein geschickter Schachzug war es auch, durch den doppelt besetztenVorstandssessel das komplizierte Konstrukt der geplanten Holdingpersonell aufzusplitten sowie das ganze Projekt geräuschlos nachhinten zu verschieben. Denn wiewohl von manchen Eignern im Zuge derFusion erwünscht, man wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wennman eine doppelte Steuer- und Aufsichtsbelastung für die Holding inKauf nähme. Man hat ja nichts zu verschenken, auch wenn die DZ Banknach der Deutschen Bank als größtes deutsches Kreditinstitut daszweitbeste Halbjahresergebnis ablieferte vor der KfW als Dritte nachGröße und Gewinn.Es gibt genug andere Hausaufgaben, die wichtiger für die Zukunftder DZ Bank sind. Neben Vollzug der WGZ-Fusion und Bewerkstelligungder Immobilienfusion gilt es schließlich, das aktuelle Sorgenkind DVBBank wieder in ruhige Gewässer zu bekommen. Nach der Kapitalerhöhungund dem Squeeze-out stehen bei dem Schiffsfinanzierer weit reichendeAufräumarbeiten bevor. Auch das Problem wird das genossenschaftlicheSpitzeninstitut lösen, gründlich und ohne viel Wirbel.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell