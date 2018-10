Börsen-Zeitung: Sturm und Drang / Kommentar zum Kurssturz von Fresenius und FMC von Walther Becker

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Frankfurt (ots) - Groß war die Erleichterung vor gut zwei Wochen,als ein US-Gericht entschied, dass Fresenius den amerikanischenMedizinhersteller Akorn nicht kaufen muss. CEO Stephan Sturm, derden Deal auf Herz und Nieren geprüft hatte, zog die Reißleine,nachdem er im Frühjahr Hinweise auf mögliches Fehlverhalten desUS-Zieles erhalten hatte. Die geplante 4 Mrd. Euro schwere Übernahmegalt als teurer Fehler des M&A-erprobten Managers, der bis dato indieser Causa mit einem blauen Auge davonkommt. Doch jetzt gerätSturm, der Chef des erfolgsverwöhnten Gesundheitskonzerns, inBedrängnis. Investoren sehen erstmals tiefrote Balken vor den Kursender beiden Dax-Emittenten.Ins Kontor hauen dabei die Abstriche, die von der TochterFresenius Medical Care (FMC) vorgenommen werden. Die schlagen bei derMutter durch, wenn sie auch fast aufgefangen werden. Freseniusspielt den Konglomeratsvorteil aus - neben der Dialyse von FMCgehören Krankenhäuser, Medikamente und Projektgeschäft zur Gruppe.Trotz des Trends zu mehr ambulanter Behandlung und damit schwächeremWachstum der Klinikkette Helios hält Fresenius die Guidance mit Achund Krach.Doch Investoren wurden in dem Fall der Wachstums- undM&A-Maschine, die zu den Dividenden-Aristokraten an der FrankfurterBörse zählt, erst recht auf dem falschen Fuß erwischt. Schließlichist der Gesundheitskonzern als defensiver, wenig zyklischer Wertbekannt, dessen Management lange einlöste, was es versprach, undeher mal eine Schippe draufgelegt hat. Die Folge der Enttäuschung:Die Aktien des Dialysespezialisten brachen mit 17% so stark ein wiebisher nie. Und die Papiere der Mutter verloren in der Spitze 13%.Dass Fresenius Medical Care die Wachstumsziele 2018 mehr alshalbiert, deutet auf ein schwaches Schlussquartal hin und lässtnichts Gutes für den Wachstumsausblick auf nächstes Jahr erahnen.Sicherlich arbeitet der Konzern nicht in Planwirtschaften, und somanche Blütenträume scheitern an der Realität. Das gehört zurMarktwirtschaft. Doch so ganz überraschend kommen die aktuellenProbleme von FMC nicht. Insofern haben es Sturm und seine Mannschaftversäumt, Investoren frühzeitig und behutsam auf eine Abschwächungeinzustimmen. Fand nicht erst jüngst die Mitgliederversammlung derdeutschen Investor-Relations-Vereinigung in den Räumen von Freseniusstatt? Das Treffen habe "viel Spaß" gemacht, hieß es anschließend.Der ist Investoren nach der verpatzten Übernahme und einerGewinnwarnung später gründlich vergangen.(Börsen-Zeitung, 18.10.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell