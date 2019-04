Börsen-Zeitung: Sturm im Wasserglas / Kommentar zum Verhalten der Führung des Bayerkonzerns von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Der Bayer-Aufsichtsrat steht geschlossen hinterdem Vorstand." Nach der desaströsen Abstimmungsniederlage in derHauptversammlung, in der der Vorstand mit einer klaren Mehrheit vonüber 55% des vertretenen Grundkapitals nicht entlastet wurde,dauerte es gerade einmal zwei Stunden, bevor sich der Aufsichtsratmit diesem Statement an die Öffentlichkeit wagte. Zwar wurde zugleicheingestanden, man habe verstanden und nehme das Votum derAnteilseigner "sehr ernst". Ganz offensichtlich geht Bayer aber davonaus, den Sturm damit im Wasserglas halten zu können.Und das wohl nicht ganz zu Unrecht, haben doch eine Reihe vonInvestoren zu verstehen gegeben, Vorstand und Aufsichtsrat einenDenkzettel verpassen zu wollen, aber keineswegs einen Wechsel an derKonzernspitze anzustreben. Ein neues Management würde das Chaos nurvergrößern, lautet die beinahe ängstlich anmutende Begründung. Dochdamit ergibt sich ein Widerspruch: Ein so deutlichesMisstrauensvotum, wie es zuvor kein amtierender Vorstand im Daxkassiert hat, steht für die klare Aufforderung eines personellenNeuanfangs.Sicher, das Kind ist längst in den Brunnen gefallen, die Übernahmevon Monsanto lässt sich nicht rückgängig machen. Es rächt sich,dass Bayer es 2016 abgelehnt hatte, sich die Zustimmung derAktionäre zur größten Übernahme der Firmengeschichte einzuholen.Genau in diesem Verhalten - wir haben verstanden und machenweiter wie bisher - liegt aber das eigentliche Problem von Bayer. Zuwenig wird auf berechtigte Aktionärsinteressen gehört. Die keineswegsaus der Luft gegriffene Frage, ob die Rechtsrisiken bei derÜbernahme von Monsanto unterschätzt wurden, wird mit zwei Gutachtenbeiseite gewischt. Diese bescheinigen dem Vorstand natürlich, denSorgfaltspflichten vollumfänglich nachgekommen zu sein.Einblick in die Gutachten wird aber lieber nicht gewährt. Dasschade dem Unternehmen bei der Verteidigung in den Glyphosatklagen,wirbt Bayer um Verständnis. Zugleich aber muss der Vorstandeinräumen, dass sich die Zahl der anhängigen Klagen ausgehend von 120im Herbst 2016, als das Merger Agreement unterzeichnet wurde, bisJuni 2018, als die Übernahme abgeschlossen wurde, bereits auf knapp8.000 erhöht hatte. Dank der hohen Kartellauflagen wäre es zudiesem Zeitpunkt ein Leichtes gewesen, die Übernahme ohneGesichtsverlust abzublasen, auch wenn das 2 Mrd. Dollar gekostethätte. Bayer agiert jedoch lieber nach dem Motto: Wer einen Plan Bbraucht, hat keinen guten Plan A.(Börsen-Zeitung, 30.04.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell