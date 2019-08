Börsen-Zeitung: Stromschläge / Kommentar zur Lage der Autozulieferer von Walther Becker

Frankfurt (ots) - Autokrise erfasst nächsten Konzern: EineSchlagzeile, die derzeit nahezu jeden Tag zu lesen ist. ObHersteller wie BMW und Daimler, große Zulieferer wie Continental,Bosch oder ZF Friedrichshafen oder Schaeffler. Mahle, Norma, Leoniund ElringKlinger: Sie und viele andere müssen zurückrudern, einigehaben schon mehrfach ihre Prognosen kassiert. Und es gibt Pleitenwie die des schwäbischen Anlagenbauers Eisenmann oder von WeberAutomotive am Bodensee. Stellenstreichungen, vereinzeltWerksschließungen sind die Folge.Klar ist, die Befürchtungen im Autoland wachsen. Krise? Brichtsich da nicht eher der zyklische Effekt nach jahrelangem HöhenflugBahn, wenn jetzt davon ausgegangen wird, dass die weltweiteProduktion der Branche um 5% zurückgeht? Doch es sind mehrBelastungsfaktoren: Für die von Washington verursachten Handels-,Zoll- und Währungskonflikte können die Hersteller nichts, diejahrzehntelang von der Globalisierung gut gelebt haben. Doch einenguten Teil der Krise haben die Hersteller verursacht - obDieselbetrug oder Kartellabsprachen. Klar ist, dass die Branchemittel- und langfristig vor Umbrüchen steht - vor allem wegen sichändernder Konsumgewohnheiten in Großstädten, wegen der Folgen desKlimawandels und damit verbundener neuer Antriebsarten. Das sorgtschon jetzt für Stromschläge. Doch bis E-Mobilität tatsächlich zumnennenswerten Faktor wird, der für Cash-flow sorgt und nicht bloßMittel verbrennt, ist die Branche auf die herkömmlichen Zuliefererangewiesen. Etwa jeder Vierte der 840.000 Beschäftigten in derSchlüsselindustrie arbeitet heute in der Produktion von Motoren undGetrieben. Die E-Mobilität verschiebt auch die Machtverhältnissezwischen Herstellern und Zulieferern. Gefragt ist ein engeresZusammenrücken der Zulieferer. Sie müssen sich wappnen für Zeiten, indenen Technologien für Verbrenner weniger gefragt, diese aberzugleich noch auf Jahre erforderlich sein werden. Das kann etwa eineKonzentration von Technologien wie Motorblock oder Gussteilenbedeuten, die die Industrie noch lange einsetzen wird.Die Unternehmen müssen Strukturen zur Erhaltung der "alten"Technik entwickeln und Aktivitäten bündeln. Setzt es unkontrolliertePleiten, ist das ein Problem für die ganze Industrie - das hat nichtzuletzt der Streit um die Neue Halberg Guss gezeigt. Doch geradekleineren Zulieferern fehlt es an finanzieller Manövriermasse. ObHersteller, die lange harte Konditionen diktierten, einspringen, wennes darauf ankommt?(Börsen-Zeitung, 07.08.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell