Börsen-Zeitung: Stolzer Preis, logischer Schritt / Kommentar zum Gerresheimer-Zukauf von Antje Kullrich

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Frankfurt (ots) - Der Deal ist eine echte Überraschung. Mitten ineiner vermeintlichen Führungskrise stellt sich der PharmazuliefererGerresheimer neu auf, öffnet sein Geschäftsmodell für dieDigitalisierung und investiert mit bis zu 350 Mill. Euro einordentliches Sümmchen. Dabei hatte der MDax-Konzern im Februarebenfalls völlig überraschend seinen erst wenige Monate amtierendenVorstandschef, den früheren BASF-Manager Christian Fischer, vor dieTür gesetzt. Die Suche nach einem neuen CEO läuft seitdem - und ziehtsich hin. In der Zwischenzeit hat Finanzvorstand Rainer Beaujean auchdas Amt des Vorstandssprechers übernommen.Befürchtungen, die Lücke in der obersten Führung könnteGerresheimer lähmen, hat der verbliebene dreiköpfige Vorstand amDonnerstag eindrucksvoll widerlegt. Die Erleichterung darüber dürfteauch einen Teil des beeindruckenden Kursanstiegs von bis zu 10%ausmachen, den der MDax-Wert gestern verzeichnete und damitKursverluste vom Jahresanfang wettmachte.Mit dem Kauf von Sensile Medical, einem Entwickler von vernetztenMikropumpen für Medikamente, hat Interimschef Beaujean eineüberzeugend klingende Strategie für die Weiterentwicklung desKonzerns vorgelegt.Zugegeben: 350 Mill. Euro für ein junges, 2004 gegründetesUnternehmen, das noch kein zugelassenes Produkt am Markt hat, sindein stolzer Preis. Und die vielversprechenden Umsatz- undErtragsaussichten reichen weit in die Zukunft hinein. Dasunternehmerische Risiko für den Traditionskonzern Gerresheimer, dersich vom Bierflaschenproduzenten zum hochspezialisiertenPharmazulieferer wandelte, hat sich mit Sensile Medical deutlicherhöht. Da machen sich zwei neue, gleichzeitig bekannt gegebeneGroßaufträge nicht schlecht, die für Stabilität im bisherigenKerngeschäft sorgen sollen.Gerresheimer scheint mit der Akquisition in der Schweiz einenintelligenten Ansatz gefunden zu haben, die eigenen Kompetenzen undden existierenden Zugang zu den großen Pharmaherstellern mit denChancen der neue digitalen Möglichkeiten zu verknüpfen. DieAnwendungsfelder für die vernetzte Mikropumpe von Sensile Medicalsind breit gefächert: Allein die derzeitigen Projekte reichen vonTherapien für Diabetes über chronische Herzinsuffizienz bis zuParkinson und Krebsmedikationen.Bleibt die Frage nach dem künftigen CEO: Sie erscheint nach denAnkündigungen vom Donnerstag weniger drängend. Es läuft ja auch so.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell