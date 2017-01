Börsen-Zeitung: Die Steigerung des Absurden, Kommentar zur Deutschen Bahn von Ulli Gericke

Frankfurt (ots) - Bahn-Chef Rüdiger Grube ist im Streit mit demAufsichtsrat über eine Vertragsverlängerung zurückgetreten. Ob dieHandelnden gewusst haben, was sie taten? Es ist zu bezweifeln. Undwas noch schlimmer ist: Allem Anschein nach haben gerade dieVertreter der Anteilseignerseite die Deutsche Bahn mit vollem Karachoan den Prellbock gesetzt - ohne einen Plan B zu haben. Wissend, dasssie den Staatskonzern damit über eine längere Zeit hinweg lähmen, derdoch so dringend eine Weiterentwicklung benötigt. Und das Ganze - dieSteigerung des Absurden - war wohl eine Attacke aus dem Hinterhalt.Am Freitag hatte der Personalausschuss des Bahn-Aufsichtsrats nochbeschlossen, den Ende 2017 auslaufenden Vertrag von Grube um dreiJahre zu verlängern - so wie von ihm gewünscht. Es war auch derKonsens, zu dem die Koalitionsspitzen von Union und SPD gekommenwaren, um diese wichtige Personalie aus dem Wahlkampf herauszuhalten.Doch am Montag war dann alles ganz anders.Obwohl Grube nicht nur auf eine Anhebung des seit acht Jahrenunveränderten Gehalts verzichtet hatte, sondern auch auf eineAbfindung bei einem vorzeigen Abgang, wurde ihm entgegen denAbsprachen doch nur eine zweijährige Verlängerung offeriert. Dass erdanach den Büttel hinschmiss, darf keinen verwundert haben - zumalGrube seit Monaten beteuerte: "Ich bin noch nie hinter meinem Vertraghergelaufen." Ein verantwortungsvoller Aufsichtsrat hätte alsogewarnt sein müssen.Kein Zweifel: Die Bilanz des 65-Jährigen ist gemischt. Auch fastacht Jahre nach Amtsantritt hakt das Brot-und-Butter-Geschäft, könnendie schnellen ICEs nur mit happigen Preisnachlässen gefüllt werden,schreibt der Güterverkehr rote Zahlen und gehen immer mehrRegionalverkehre an Wettbewerber verloren. Zum Teil sind dieseProbleme aber Folge einer Berliner Politik, die nicht weiß, was siemit der Bahn anfangen soll. Soll der jahrzehntelang hoch defizitäreStaatskonzern Gewinne zeigen oder Züge noch in den letzten Winkel desLandes fahren lassen, wie es Bundesverkehrsminister AlexanderDobrindt überraschenderweise im vergangenen Sommer forderte.Diese Politik ohne Konzept muss jetzt einen neuen Bahn-Cheffinden. Realistischerweise wird sich die wahlkämpfende Koalitionnicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können - auch, weileine Vergütung von überschaubaren 1,5 Mill. Euro jährlich gestandeneManager eher kalt lässt. Und Attacken aus dem Hinterhalt schreckenselbst den Gutwilligsten ab.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell