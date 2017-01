Börsen-Zeitung: Stark in die Berichtssaison, Marktkommentar von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Etwas mehr als zwei Monate nach derUS-Präsidentschaftswahl stehen die Märkte immer noch im Bann vonDonald Trump. Das hat ihre Reaktion auf die Pressekonferenz rund eineWoche vor seinem Amtsantritt deutlich vor Augen geführt. DieAktienmärkte gingen in die Knie, weil sich der President-elect zuseinen wirtschaftspolitischen Plänen, d.h. den im Wahlkampfavisierten Ausgaben für die Infrastruktur und Steuersenkungen,ausschwieg. Seit Mitte Dezember stagnieren die amerikanischenIndizes, auch wenn, wie am Freitag der Nasdaq Composite, einzelneMarktbarometer hier und da noch ihre in der Trump-Rally aufgestelltenRekorde um ein paar Pünktchen übertreffen.Die zögerliche Haltung spiegelt sich vor allem im Dow JonesIndustrial Average wider. Der weltweit prominenteste Aktienindexscheut seit Mitte Dezember immer wieder vor der Marke von 20000Punkten zurück, so wie es einst der Dax mit der Schwelle von 10000Zählern getan hat. Vom 13. Dezember bis einschließlich Donnerstagstieg der Index an 11 von 21 Handelstagen über 19950 Punkte, ohnesich ganz an die Marke heranzutrauen, und am 6. Januar fehlten nurnoch winzige 0,37 Punkte bis zum Ziel. Am Freitag folgte der zwölfteAnstieg über 19950, ohne dass bis vor Redaktionsschluss die Marke von20000 Punkten ernsthaft in Angriff genommen werden konnte.Optimistische ErwartungenDie Entwicklung zeigt, dass sehr optimistische Erwartungen an dieFiskalpolitik von Trump in den Kursen enthalten sind. Damit dieUS-Indizes wieder richtig durchstarten können, muss Trump liefern.Tut er dies nicht in absehbarer Zeit, droht ein Rückschlag. Denn dannwürde sich der Vorschusslorbeer, mit dem Trump bedacht worden ist,als voreilig erweisen. Allerdings sollte sein Schweigen zurFiskalpolitik auch nicht überbewertet werden. Warum sollte er nichtbis zu seinem kurz bevorstehenden Amtsantritt warten, bevor er eindetaillierteres Programm vorlegt?Beunruhigender scheinen eher die Themen zu sein, zu denen Trumpnicht geschwiegen hat, d.h. seine protektionistische Agenda. Soerneuerte er seine Ankündigung, eine Mauer bauen zu lassen, dieMexiko bezahlen soll. Pharmazieaktien brachen ein, nachdem er dieUnternehmen aufgefordert hatte, mehr in den USA zu produzieren, undihnen überhöhte Preise vorwarf. Nicht unbedingt positiv aufgenommenwurde, dass er die von ihm beklagte Berechnung hoher Preise durch dieBranche als Mord bezeichnete. Die Pressekonferenz zeigte damit einweiteres Problem auf: Optimistische Erwartungen an die FiskalpolitikTrumps sind - möglicherweise voreilig - in die Kurse eingearbeitetworden, die Schattenseite bzw. Risiken dagegen nicht.Aber auch in dieser Hinsicht sollten keine voreiligen Schlüssegezogen werden. Erst einmal Präsident, wird der Republikaner von derRealität eingeholt werden. Das gilt für ökonomische Gesetze und denhohen Preis, den der Verstoß gegen diese und Handelskriege fordern,und auch für spannende Fragen wie die, auf welcher Rechtsgrundlageder Bau der Mauer der mexikanischen Regierung überhaupt in Rechnunggestellt werden soll (und kann).Gewinne im FokusNicht zuletzt dürfte auch das Ausmaß der Fixierung der Märkte aufTrump übertrieben sein und sich mit der Zeit legen. Auch ohne TrumpsZutun haben sich die weltwirtschaftlichen Perspektiven in denzurückliegenden Monaten etwas aufgehellt, und dasUnternehmensgewinnwachstum hat die Wende nach oben geschafft. Daherwird sich die Aufmerksamkeit in nächster Zeit auf die Berichtssaisonrichten. Auch hier muss allerdings geliefert werden, denn dieBewertungen am amerikanischen Aktienmarkt sind mit einemKurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17 auf Basis der Konsensprognosen für2017 ziemlich anspruchsvoll geworden. Im dritten Quartal 2016 seiendie Gewinne der S&P500-Unternehmen erstmals seit fünf Quartalenwieder gewachsen, so die Helaba am Freitag. Steigende Frühindikatorensignalisierten, dass sich der positive Trend fortsetzen wird. "Diesist allerdings auch dringend nötig." Das KGV auf Basis derSchätzungen für die kommenden zwölf Monate habe mittlerweile denoberen Rand der Spanne der vergangenen zehn Jahre erreicht. Auch aufBasis alternativer Kennziffern bestehe kaum noch Raum für eineweitere Bewertungsexpansion. "Es wäre somit durchaus gesund, wennerst einmal eine Verschnaufpause eingelegt würde, damit dieKursbewegung in Form weiter steigender Unternehmensergebnissefundamental untermauert wird", so das Institut.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell