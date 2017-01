Börsen-Zeitung: Späte Einsicht, Kommentar zur Deutschen Bank von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bank schrumpft nicht nur ihreBilanz, sondern auch ihre Bonifikationen. Blätterte sie für 2013 nochstolze 3,2 Mrd. Euro an variabler Vergütung hin und für 2014 und 2015rund 2,7 Mrd. beziehungsweise 2,4 Mrd. Euro, so dürften sich dieEntgelte in der anstehenden Runde auf 1,2 Mrd. Euro glatt halbieren.Führungskräfte schauen gar komplett durch die Finger, was einenIndividualbonus angeht.Müssen die Vice Presidents, Directors und Managing Directors nunzahlen für den jüngsten Vergleich mit dem US-Justizministerium imHypothekenstreit, der zunächst mit rund 3 Mrd. Dollar zu Bucheschlägt? In diesem Fall würden die Boni dem Konzept derAnreizstruktur gerecht wie selten zuvor, auch wenn es etwa imVorstand ausnahmslos Manager träfe, die noch nicht an Bord waren, alsdie Bank am US-Hypothekenmarkt fingerte.In Vorstand und Aufsichtsrat hat sich endlich die Einsichtdurchgesetzt, dass es nicht weitergeht wie 2015, als das Instituteinen Rekordverlust buchte und den Aktionären zwei JahreDividendenverzicht ankündigte, an den Boni indes nur homöopathischeAbstriche machte. Die betriebswirtschaftliche Logik hat dabei kräftigmitgeholfen, läuft die Bank doch Gefahr, nach den Zielen ihrerStrategie 2015 auch die für 2018 formulierten Vorgaben infolgeüberhöhter Kostenbasis zu verfehlen. Analysten zufolge dürfte sie für2016 eine Kosten-Ertrags-Quote von 96 Prozent ausweisen, schon imkommenden Jahr aber will sie bei rund 70 Prozent landen.Nun zahlt das Institut variabel zwar noch immer zehnstellig,während netto ein dreistelliger Millionenverlust zusammen kommendürfte. Der Wille, die Kosten zu senken, ist freilich unverkennbar.Das "begrenzte langfristige Anreizsystem", welches der Vorstandsolchen Mitarbeitern verspricht, "deren Positionen ganz besondersentscheidend für die Zukunft der Bank sind", darf man vor diesemHintergrund getrost als Placebo betrachten - hätte es Gewicht, hättesich die Bank ihre Bonuskürzung und die damit verbundene Unruheintern sparen können.In den kommenden Monaten wird es spannend. Jahrelang bügelte dieBank Kritik an ihren Boni ab mit dem Argument, sie müssewettbewerbsfähige Entgelte bieten, um den Verlust guter Leute zuverhindern. Mancher Verantwortliche dürfte nun hoffen, dass die Bankdamit nur an einer Legende strickte. Auch mit der Vergütungandernorts, welche die Bank jahrelang anführte, um die durch dieeigenen Ergebnisse nicht zu rechtfertigenden Boni zu begründen, istes nicht mehr so weit her. Das ist die neue Realität, der sich alleBanker beugen müssen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell