Börsen-Zeitung: Souveräner Auftritt / Kommentar zur US-Geldpolitik von Peter de Thier

Frankfurt (ots) - So deutlich war US-Notenbankchef Jerome Powellselten. Nach seinem jüngsten Auftritt vor dem Kongress könneneigentlich kaum noch Zweifel daran bestehen, dass derOffenmarktausschuss (FOMC) der Fed in drei Wochen den Geldhahnaufdrehen und die erste Zinssenkung seit mehr als zehn Jahrenbeschließen wird. Alles andere würde nicht nur Kursstürze an denMärkten auslösen. Insbesondere würde der Verzicht auf eine monetäreLockerung das Vertrauen in die Transparenz der Notenbank erschüttern,die seit Jahren versucht, ihre Absichten deutlicher zu kommunizieren.Die Argumente für eine Lockerung leuchten ein: Zwischen den USAund China knistert es an der handelspolitischen Front unverändert.Vorübergehende Waffenpausen bedeuten angesichts derUnvorhersehbarkeit von US-Präsident Donald Trump so gut wie garnichts. Auch bleibt unklar, wie es zwischen den USA und Europaweitergeht. Womöglich kann Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaieranlässlich einer seiner seltenen Besuche in der US-Hauptstadt mehrKlarheit darüber erlangen, ob die wiederholt angedrohten Einfuhrzöllefür Autos zu den Akten gelegt werden können.Die Handelskonflikte lasten jedenfalls ebenso wie dieWachstumsschwäche bei wichtigen Partnerländern auf der Stimmung beiamerikanischen Unternehmen. Sie schrauben ihre Investitionen zurück.Angesichts des Zick-Zack-Kurses des Präsidenten in der Handelspolitikfehlt es ihnen schließlich an der notwendigen Planungssicherheit.Positiv lässt sich an Powells Auftritt ablesen, dass es derUS-Wirtschaft unterm Strich weiterhin gut geht. Der Arbeitsmarkt iststark, die Wachstumsrate ist recht solide, und die Fed hat ihrePrognose fürs kommende Jahr zuletzt sogar leicht heraufgesetzt.Enttäuscht werden könnten folglich jene Marktteilnehmer, die nun voneiner längeren Serie von Zinssenkungen ausgehen. Dasselbe gilt fürjene, die erwarten, dass Ende des Monats der Zielkorridor für denLeitzins um 50 Basispunkte heruntergeschraubt wird.Powell hat jedenfalls umsichtig und souverän gehandelt. Auf dieunsinnige Kritik, die US-Präsident Trump an ihm persönlich und an derFed übte, reagierte er mit Achselzucken. Zwar mag Trump denken, dasser erfolgreich Druck ausgeübt hat, den Leitzins zu senken, und ersomit den obersten Währungshüter in die Knie gezwungen hat. Er lägeaber voll daneben, sind es doch ausschließlich handfeste ökonomischeArgumente, die für Powells Aussagen entscheidend waren.(Börsen-Zeitung, 11.07.2019)