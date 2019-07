Börsen-Zeitung: Skandal-Bingo / Kommentar zu Verstrickungen der Deutschen Bank von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - Nicht alles lässt sich so schnell über Bordwerfen wie 18.000 Mitarbeiter. Wer dachte, dass sich die DeutscheBank mit dem am Wochenende angekündigten Kahlschlag in derBelegschaft und mit der Verschiebung von Risikoaktiva im Volumen von74 Mrd. Euro in eine neue Bad Bank gleich auch ihrer vielen anderenAltlasten entledigen könnte, wurde in den vergangenen Tagen schnellwieder eines Besseren belehrt.Wie das "Wall Street Journal" am Mittwoch berichtete, hat dasUS-Justizministerium seine Untersuchung des Finanzskandals rund umden malaysischen Staatsfonds 1MDB ausgeweitet und nimmt jetzt auchdie Rolle der Deutschen Bank unter die Lupe. Fast zeitgleich machteam Mittwoch die Nachricht die Runde, dass der US-Finanzmagnat JeffreyEpstein, der am Wochenende wegen schweren Missbrauchsminderjähriger Mädchen verhaftet wurde, noch bis Anfang dieses Jahreszu den Kunden der Bank gehörte, obwohl die Compliance-Abteilung dasManagement vor den Risiken dieser Kundenbeziehung gewarnt habensoll.Mit US-Präsident Donald Trump brachte sich am Donnerstag noch einanderer langjähriger Kunde des deutschen Spitzeninstituts zurück insGespräch, der der Bank viel zusätzliche Aufmerksamkeit und zuletztauch eine Untersuchung des Finanzausschusses im US-Repräsentantenhausbeschert hat. In einer seiner vielen Mitteilungen über die sozialenMedien verteidigte Trump seine Geschäftsbeziehung mit dem Institut,"das damals eine der größten und prestigeträchtigsten Banken der Weltwar!", wie der US-Präsident betont. Wohl dem, der über ein sokolossales Erinnerungsvermögen verfügt.Heute ist der Ruf der Bank so stark erschüttert, dass eineNachricht wie die Untersuchung zum 1MDB-Skandal fast mit Achselzuckenzur Kenntnis genommen wird. Eh klar, die Deutsche Bank, das nächsteFeld auf dem Bingo-Spielbogen für Finanzskandale. Doch obwohl die1MDB-Affäre gut in eine Reihe mit den vielen anderen Skandalen passt,die die Bank auch in ihrer geschrumpften Gestalt noch langebeschäftigen dürften, ist es zu früh, um "Bingo!" zu rufen.Bislang wirft die US-Justiz der Bank in Sachen 1MDB keinFehlverhalten vor. Auch die ehemalige Mitarbeiterin des Instituts,die zuvor bei der US-Investmentbank Goldman Sachs in Deals mit 1MDBeingebunden war und auch deshalb die Aufmerksamkeit der US-Justiz aufsich gezogen hat, wird bisher nicht belastet. Sie hat in dieser Sachevor einem Jahr bereits den Behörden in Singapur Auskunft erteilt.(Börsen-Zeitung, 12.07.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell