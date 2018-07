Börsen-Zeitung: Sie kann noch liefern / Kommentar zum überraschend hohen Quartalsgewinn der Deutschen Bank von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Diese Ad-hoc-Meldung der Deutschen Bank dürfteso ganz dem Leitbild entsprechen, das ihr neuer Chef ChristianSewing von sich vermittelt bzw. vermitteln lässt: nicht ankündigen- liefern. Da zerbrechen sich Analysten noch den Kopf darüber, wiedie Bank mehr als 7000 Vollzeitstellen abbauen will, ohne hohenRestrukturierungsaufwand zu produzieren und neuen Ertragsschwund zuriskieren, und die Bank überrascht bereits mit Zahlen fürs zweiteQuartal, die so gut ausfallen, dass sie diese vorab ad hocveröffentlicht. Nicht nur Scharen von Leerverkäufern hat das Hausdamit kräftig aufgescheucht. Schließlich hatte Finanzvorstand Jamesvon Moltke noch Anfang Juni die Erwartungen ans zweite Quartalgedämpft mit den Worten, das Haus habe bislang etwas schwächerabgeschnitten als seine wichtigsten Konkurrenten. Man darffeststellen, dass sich die Art, wie sich die Signale der Bank zumoperativen Verlauf entwickelt haben, glücklich mit SewingsSelbstverständnis als Macher fügen.Jenseits allen Erwartungsmanagements ist von Moltkes Skepsis wohlebenso für bare Münze zu nehmen wie die Ad-hoc-Meldung vom Montag:Dort steht auch, dass die Erträge im Geschäftsbereich Sales&Trading,auf den knapp zwei Drittel der Einnahmen derInvestment-Banking-Sparte entfallen, binnen Jahresfrist um rund 15%gefallen sind. Allerdings haben eine unerwartet rigideKostendisziplin, überraschend stabile Erträge konzernweit und auchnicht operative Posten dafür gesorgt, dass die Bank unterm Strichdennoch mehr als doppelt so gut verdient hat wie erwartet.Die Stimmung war also weitaus schlechter als die Lage. Deshalbist die Lage, anders als vom Management insinuiert, aber noch langenicht stabil. Binnen Jahresfrist wird die Bank im zweiten Quartalbrutto und netto Ergebnisrückgänge um 15% zeigen, der Kurs liegtauch nach dem jüngsten Sprung gegenüber Sewings Amtsantritt gut 9%hinten, das Rating steht unter Druck, und in welchem Ausmaß derAbbau Tausender Stellen letztlich Erträge und weitere Marktanteilekosten wird, muss sich zeigen. Allein die Tatsache aber, dass dieBank die Ergebniserwartung überhaupt noch schlagen kann, nachdem siediese laut Analysten zuvor sechs Mal in Folge verfehlte, verdientBeachtung - Erwartungsmanagement hin oder her. Eine Neubewertung derBank aber steht erst an, wenn klar wird, dass das Managementseine eigenen Ankündigungen umzusetzen und die jämmerlicheEigenkapitalrendite von zuletzt 0,8% schrittweise zu steigernvermag.(Börsen-Zeitung, 17.07.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell