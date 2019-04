Börsen-Zeitung: Sicherheit gefragt / Kommentar zur Zinsentwicklung von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Konjunktursorgen treiben die Anleger in diesicheren Häfen, und damit bleiben die Bundesanleihen weiterhin gutunterstützt, auch wenn derzeit nicht von einem extremen Run aufBundestitel gesprochen werden kann. Zu den Auslösern der globalenKonjunktursorgen zählten in den vergangenen Handelstagen verschiedeneFaktoren, darunter war auch der Ifo-Geschäftsklimaindex. Denn es gabeinen doch überraschenden Rückschlag für die deutsche Wirtschaft, dieStimmung hat sich merklich eingetrübt. Das Barometer für dasGeschäftsklima fiel im April um 0,5 auf 99,2 Punkte. Von derNachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen miteinem leichten Anstieg des Barometers auf 99,9 Zähler gerechnet. Inden Chefetagen der Unternehmen wurde die Geschäftslage schlechterbeurteilt und ebenso die Aussichten für die kommenden sechs Monate.Derartige Makrodaten treiben die Anleger in die sicherenBundesanleihen mit dem Ergebnis, dass die Renditen weiter sinken. Inder abgelaufenen Woche waren die Renditen der Bundesanleihen bis hinzu zehn Jahren Restlaufzeit im Minus, auch wenn die zehnjährigeBundrendite nur mit wenigen Basispunkten im negativen Terrain war undzeitweise sogar mal leicht positive laufende Erträge abwarf.Aber die Anleger richten den Blick nicht nur auf Deutschland oderEuropa. Konjunkturängste resultieren auch aus den Entwicklungen inanderen Regionen. So war die südkoreanische Wirtschaft im erstenQuartal unerwartet schwach ausgefallen. Hinzu kam, dass die Bank vonJapan an ihren extrem niedrigen Leitzinsen bis Anfang 2020festhalten will. Auch das zeigt, wie die Lage dort eingeschätztwird. Und die Anleger richteten den Blick auch nach Kanada. Dorthielt die kanadische Zentralbank die Leitzinsen stabil, nahm abereine Änderung beim Wording vor. Dass es als erforderlich erachtetwird, die Zinsen in der Zukunft zu erhöhen, wurde aus dem Wordingherausgenommen. Nicht nur aus der Eurozone und speziell ausDeutschland kommen negative Signale hinsichtlich derKonjunkturentwicklung, sondern auch aus anderen großenaußereuropäischen Volkswirtschaften. Das hält den Druck auf dieRenditen der Bundesanleihen hoch.Doch damit setzt sich auch die Jagd nach Rendite fort. Papiere,die im Umfeld von Null- oder Negativzinsen noch einen positivenErtrag abwerfen, kommen infolgedessen bei den Bondanlegern nach wievor gut an. Abzulesen ist das weiterhin am Primärmarktgeschäft. HoheÜberzeichnungen der Neuemissionen sind keine Seltenheit, sonderngehören fast schon zum Tagesgeschäft.Ein Beispiel dafür ist in den vergangenen Tagen die französischeBeteiligungsgesellschaft Wendel gewesen. Für ein Bondvolumen vonangekündigten maximal 300 Mill. Euro bekamen die Konsorten das8-fache Ordervolumen zusammen. Ein weiteres Beispiel ist Zypern. Derehemalige Krisenstaat war im Jahr 2014 an die internationalenKapitalmärkte zurückgekehrt und tauchte nun in der abgelaufenen Wocheauf dem Bondparkett gleich mit zwei Tranchen auf. Für einefünfjährige sowie eine 30-jährige Anleihe zusammen bekam ZypernOrders in der Größenordnung von mehr als 10,8 Mrd. Euro zusammen. DasGedächtnis mancher Investoren ist offenkundig doch recht kurz, wennbei ehemaligen Krisenstaaten schon wieder so beherzt zugegriffenwird.Diese Tendenz wird sich aller Voraussicht nach in den kommendenTagen und Wochen weiter fortsetzen. Mit weiteren negativen Signalenvon der Konjunkturentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks werdendie Wachstumssorgen befeuert. Dann setzen Anleger auf Sicherheit.Aber nicht nur die Wachstumssorgen lassen die Anleger diesicheren Häfen ansteuern. Es stehen die Europawahlen auf demProgramm. Populismus - das hat die Vergangenheit eindrucksvoll inFrankreich mit Marine Le Pen gezeigt - ist durchaus ein Faktor, derdie Gemüter ebenfalls nachhaltig beeinflusst und viele Anleger dannebenfalls zu sicheren Papieren greifen lässt. Auch von dieser Seitekönnte also gut Druck auf die Renditen der Bundesanleihen kommen.Perspektivisch ist der Raum für noch tiefere Renditen im Minusbereichdurchaus gegeben. Die zehnjährige Bundrendite kann also ihreRekordmarke vom Juli 2016 sehr gut testen. Seinerzeit ging es unterdem Eindruck der Unsicherheit des Brexit-Vote bis auf rund -0,20%nach unten.(Börsen-Zeitung, 27.04.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell