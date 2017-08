Börsen-Zeitung: Schwieriger Spagat, Kommentar zu Firmenübernahmen von Detlef Fechtner

Frankfurt (ots) - Deutschland, Frankreich und Italien dringen mitNachdruck auf einen gemeinsamen europäischen Ansatz zur Kontrolleausländischer - vor allem chinesischer - Investoren. Die spannendeFrage ist freilich, was genau Brüssel zu diesem heiklen Themabeitragen kann.Heikel deshalb, weil es um einen schwierigen Spagat geht.Einerseits wird durch jeden Übernahmeversuch chinesischer Investorendie Angst der Europäer vor einem Ausverkauf hiesigerSchlüsseltechnologien befeuert. Andererseits will sich keineRegierung den Vorwurf der Abschottung einhandeln und sich China zumFeind machen. Insofern führen pauschale Antworten nicht weiter -weder abschreckend hohe Barrieren für Firmenkäufer aus Übersee nochein freihändlerischer Freibrief für alle Investoren, egal aus welchenMotiven und mit welcher staatlichen Rückendeckung sieMilliardenofferten machen.Die drei Regierungen haben ein gutes Argument, wenn sievorschlagen, dass Firmenkäufe in Europa systematischer unter die Lupegenommen werden sollen. Denn das Volumen der Akquisitionen vonTechnologiefirmen wird eher steigen als sinken. Die Tatsache, dassPeking heimische Investoren zur Zurückhaltung aufgefordert hat,bedeutet nur, dass die politische Führung die Firmenkäufer bei derAuswahl der Übernahmeobjekte stärker auf die industriepolitische Spurbringen wollte.Durchaus nachvollziehbar sind zudem Forderungen aus Berlin, Parisund Rom, dass Regierungen Transaktionen bremsen dürfen sollen, sofernein bestimmter Firmenkauf staatlich kofinanziert und offensichtlichTeil einer industriepolitischen Strategie eines Landes ist, das sichseinerseits - wie China - gegenüber ausländischen Engagementsrestriktiv verhält. Das wäre allemal aufrichtiger, als Regierungen,die zweifelhafte Transaktionen verbieten wollen, zu zwingen, dieseUntersagungen auf vermeintliche sicherheitspolitische Bedenken zugründen.Dabei ist aber eine Bedingung zentral: Die Entscheidung musspolitisch zurechenbar bleiben. Sie darf nicht auf EU-Gremienabgeschoben werden. Zumal es in Fragen des Schutzes vonSchlüsseltechnologien in der EU unterschiedliche Interessen gibt -sogar ein unterschiedliches Verständnis, was überhaupt eineSchlüsseltechnologie ist.Eine Mehrheit im EU-Ministerrat kann keine politischeVerantwortung übernehmen. Deshalb mag Brüssel ja durchausÜbernahmeangebote bewerten. Die Entscheidung darüber, ob im ärgstenFall ein Deal untersagt werden muss, kann und darf aber nur in denHauptstädten fallen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell