Börsen-Zeitung: Schwierige Mission, Kommentar zur EU-Kommission von Andreas Heitker

Frankfurt (ots) - Ziemlich genau ein halbes Jahr nach der Europawahl hat dasEU-Parlament nun grünes Licht für die nächste Europäische Kommission gegeben.Dass an der Spitze der Brüsseler Behörde künftig Ursula von der Leyen stehenwird, hatte Ende Mai noch niemand für möglich gehalten. Doch ein unausgereiftesSpitzenkandidatenmodell und Machtkämpfe - zwischen den europäischenInstitutionen und den politischen Parteien - haben die frühereBundesverteidigungsministerin überraschend an die Spitze gespült. Nachdem siesich mit einer engagierten Rede und vielen Versprechungen im Juli knapp imEU-Parlament hatte behaupten können, haben die Abgeordneten ihrer Kommission amMittwoch mit deutlicher Mehrheit den Rücken gestärkt. Jean-Claude Juncker hatte2014 nicht so viel Zustimmung erhalten.Am Sonntag starten von der Leyen und ihr Team, und die Erwartungen der Bürgerund der Unternehmen sind hoch. Die Herausforderungen aber ebenso. Denn die neueEU-Kommission tritt zu einer Zeit an, in der sich die Konjunktur immer weitereintrübt und in der auf der anderen Seite noch längst nicht klar ist, welcherfinanzielle Spielraum ihr zur Verfügung steht. Der nächste mittelfristigeEU-Haushaltsrahmen wird wohl erst in einem Jahr verabschiedet.Die Kommission wird ihre Gesetzesvorschläge durch ein EU-Parlament bringenmüssen, das deutlich heterogener und komplizierter aufgestellt ist als infrüheren Jahren. Und sie hat es mit Mitgliedstaaten zu tun, in denen Bürger undpolitische Repräsentanten zum Teil höchst unterschiedliche Vorstellungen darüberhaben, in welche Richtung sich die EU entwickeln sollte. Einigungen im Rat warenschon in den vergangenen oft nur noch auf kleinstem gemeinsamen Nenner möglich.Brauchen wir in Zukunft deutlich mehr Integration in Europa? Sollten wir uns garin Richtung einer Europäischen Republik entwickeln? Oder gewinnen die nationalenStrömungen wieder die Oberhand? Gewinnt doch das Konzept eines Europas derVaterländer? Wie kann die EU - auch nach den Erfahrungen der jüngsten Europawahl- ihre demokratischen Strukturen stärken? Wird es tatsächlich weitere Austritteaus der EU geben, wie viele Bürger befürchten? Es wird auch von der neuenEU-Kommission abhängen, wie die Antworten auf diese grundsätzlichen Fragenausfallen.Ihr Start fiel etwas holprig aus. Viel Aufbruchstimmung ist in Brüssel derzeitnicht mehr zu spüren. Aber von der Leyen hat die Prioritäten ihrer Arbeitrichtig gesetzt. Jetzt gilt es zu liefern.