Börsen-Zeitung: Schrecken ohne Ende / Kommentar zu den Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Das britische Unterhaus hat sich statt für einEnde mit Schrecken für einen Schrecken ohne Ende entschieden. Mandarf getrost annehmen, dass die Briten das nächste EU-Parlament nochmitwählen werden, denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich derBrexit zum 29. März noch über die Bühne bringen lässt, gehtmittlerweile gegen null.Selbst wenn die Regierung von Theresa May in dieser Sache nocheine Mehrheit im Parlament hätte, müsste der Austrittstermin nachhinten verschoben werden, um die rechtlichen Grundlagen für den Exitsicherzustellen. Denn im permanenten Chaos der vergangenen Monateblieben dafür wichtige Gesetzesvorschläge einfach liegen. Eine kurzeFristverlängerung wäre deshalb für viele akzeptabel, obwohl sich vorallem Vertreter der Wirtschaft das Ende der Ungewissheit rund um denBrexit herbeisehnen.Aber Theresa May hat im Unterhaus keine Mehrheit mehr, und ihreRegierung zerfällt zusehends. Nachdem das Parlament die Drohung miteinem Ausstieg ohne Übereinkunft mit Brüssel vom Tisch nahm, dürftendie Bedingungen, zu denen die EU-Kommission eine Fristverlängerunggewährt, ungleich harscher ausfallen. Aber keineSorge: Sie wirdgewährt werden, allein schon um dem wirtschaftlichen Fall-out eineschaotischen Herausfallens der Briten aus der Staatengemeinschaft zuentgehen. Denn entgegen allen anderslautenden Behauptungen wäre manauf dem Kontinent in keiner Weise darauf vorbereitet.Die Gegner von Mays Deal werden sich derweil nicht einig. Manchewollen Zeit gewinnen, um den EU-Austritt doch noch zu verhindern -egal ob nun durch eine erneute Volksabstimmung oder einen Widerrufdes Austrittsgesuchs durch das Parlament. Andere hoffen auf einenweicheren Brexit, etwa in Form einer Zollunion oder in Anlehnung andie Beziehungen zwischen der EU und Norwegen. Labour setzt aufNeuwahlen. Übernehmen die Abgeordneten selbst die Regie, ist nochweniger damit zu rechnen, dass diese Endlos-Seifenoper irgendwanneinmal zu Ende geht.Eine Fristverlängerung wäre ohnehin nur eine Verzögerung auf demWeg in die vereinbarte Übergangsphase, bis zu deren Ende man sichallerdings kaum auf die Grundzüge der künftigen Beziehungen geeinigthaben dürfte. Eine mehrjährige Verlängerung ist nicht ganzunwahrscheinlich. Mit einem Ende der Ungewissheit ist also nicht soschnell zu rechnen - es sei denn, man zieht ein Ende mit Schreckenvor.(Börsen-Zeitung, 15.03.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell