Börsen-Zeitung: Schon im WM-Fieber? / Kommentar von Bernd Wittkowski zu den Geschäftszahlen der Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Frankfurt (ots) - Haben wir etwas übersehen? DasDividendenversprechen der Commerzbank für 2018 ist alt, der Ausblickunverändert. Dass das Geschäft mit Anlage- und Finanzprodukten samtMarketmaking als wesentlicher Teil des ehemaligen Bereichs EquityMarkets & Commodities (EMC) im Schaufenster steht und esInteressenten dafür gibt, unterlag schon lange nicht mehr demBankgeheimnis. Die Andeutung von Finanzvorstand Stephan Engels,wonach eher Portfolien statt einer kompletten Rechtseinheit verkauftwerden dürften, stellt aus Sicht der Gelben das ungünstigereSzenario dar.Die Ertragsentwicklung ist nur so lala, namentlich imFirmenkundensegment muss sie enttäuschen, zumal angesichts rund1 000 hinzugewonnener Kunden. Bei der BayernLB, die ebenfallsam Dienstag über den Jahresauftakt berichtete, lief zum Beispiel dasGeschäft mit Kapitalmarktprodukten für Firmenkunden gut; dieCommerzbank klagt hier über verhaltene Nachfrage. Und dieAufwandsquote liegt insgesamt bei unerquicklichen gut 84 %. Istdas der Stoff, aus dem die Träume von Aktionären und Analysten sind?Oder ist der Markt schon im WM-Fieber, nachdem Jogi Löw seinenvorläufigen Kader nominiert und die Commerzbank ihre neue Kampagnemit dem Deutschen Fußball-Bund gestartet hat?Was sonst könnte die Investoren so gnädig gestimmt haben, dieAktie des angehenden Technologieunternehmens Commerzbank am Tag desZwischenberichts einen Sprung von fast 4 % aufs Börsenparkettlegen zu lassen? Einmaleffekte aus einer Steuerprüfung, die denObolus an den Fiskus gegen null tendieren lassen, sowie aus derVeräußerung von Aktivitäten und einer Beteiligung können doch nichtderart Eindruck gemacht haben. Oder hat das Publikum seinAnspruchsniveau spürbar gesenkt? Die Eigentümer der Bank an ihrerSeite hatten sich ja dieser Tage schon auf der Hauptversammlunggeradezu handzahm gezeigt.Vielleicht resultiert die Milde aus der Erkenntnis "schlimmergeht immer". Dann könnte - das ist gar nicht mal zynisch gemeint -der Kontrast zu den blauen Nachbarn zu einer solchen Kursavancewenigstens beigetragen haben. Die Commerzbank hat ja eine Strategie.Ihre Pläne hält sie cum grano salis ein, ihre Wachstumsambitionenuntermauert sie sogar noch. Die neue Erfolgskennziffer "KreditvolumenFirmenkunden", die bis Ende 2020 eine Steigerung um 8 Mrd. auf mehrals 85 Mrd. Euro vorgibt, zeugt jedenfalls von Offensivgeist. Nichtzuletzt in diesem Geschäft tobt ein unerbittlicherKonditionenkampf.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell