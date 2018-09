Börsen-Zeitung: Schnellschuss verboten, Kommentar zur Digitalsteuer von Angela Wefers

Frankfurt (ots) - Leicht gesagt, aber gar nicht so leicht getan.Die Einführung einer Digitalsteuer bereitet selbst Steuerspezialistengroßes Kopfzerbrechen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wirdnun vorgeworfen, er wolle die Einführung einer Digitalsteuerblockieren und wende sich dazu noch vom schwarz-rotenKoalitionsvertrag ab. Dies ist eine sehr schlichte These in einervielschichtigen Gemengelage. Der einfache Begriff der Digitalsteuergaukelt vor, diese sei so etwas Konkretes wie eine Umsatz- oder eineGewinnsteuer - sie ist es aber mitnichten.Der Wunsch nach der Digitalsteuer ist der Versuch, die Besteuerungan die Unternehmenswelt im digitalen Zeitalter anzupassen, auf diedas bisherige System nicht mehr passt. Bislang knüpft der Fiskus beider Besteuerung an real existierenden Betriebsstätten an. Beidigitalen Unternehmen wie etwa Google oder Facebook sucht man diesevergebens. Ihr Geschäft ist der Austausch von Daten und derenVerwertung. Dafür braucht es vor allem Rechnerkapazität, die an einemnahezu beliebigen Ort in der Welt vorhanden sein kann. Dastraditionelle Betriebsstättenkonzept greift nicht mehr.Die Steuermodelle, die auf diese neue Unternehmenswelt reagieren,sind vielfältig. Sie zielen etwa auf die digitale Branche, setzenbeim Umsatz an oder sehen Aufschläge auf den Gewinn vor. DieHaltung der Regierungen zum möglichen Eingriff in die Besteuerungist weltweit vielfältig. Denn es geht nicht nur um grundsätzlicheFragen der Besteuerung - etwa ob die Sonderlast für eine bestimmteBranche verfassungsrechtlich überhaupt haltbar ist -, sondern auch umdie internationale Verteilung von Steuersubstrat. Eine Besteuerungbeim Nutzer würde für Exportländer wie Deutschland Einbußenbedeuten.Die deutsche Wirtschaft warnt vor Doppelbesteuerung bei derEinführung einer Digitalsteuer. Denn auch der digitale Wandeltraditioneller Industrieunternehmen würde diese in die Kategorieeines Digitalunternehmens befördern. Die Digitalsteuer, dieeigentlich darauf zielt, Unternehmen überhaupt fiskalisch zubelasten, würde dort obendrauf gezahlt. Die europäischenFinanzminister werden in Kürze bei ihrem informellen Treffen auchüber die Digitalsteuer beraten. Ein Vorschlag der EU-Kommission liegtvor. Eine grundsätzliche Lösung bleibt Brüssel aber schuldig. Dieszeigt, die Digitalsteuer ist nichts für einen Schnellschuss. DerKoalitionsvertrag verspricht nur eine "gerechtere Besteuerung" derInternetkonzerne. Ein kluger Kopf, der dies so allgemein hielt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell