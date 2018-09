Börsen-Zeitung: Schließt die Kontrolllücke!, Kommentar zu Geldwäscheregeln in der EU von Tobias Fischer

Frankfurt (ots) - Es klingt wie ein Witz, was die von einemGeldwäscheskandal epischen Ausmaßes durchgerüttelte Danske Bank aufihren Internetseiten verheißt. "Unsere Vision ist, als dervertrauenswürdigste Finanzpartner angesehen zu werden", prangt da aufder Homepage. Das mag zumindest in der Vergangenheit auch fürallerlei zwielichtige Figuren, nicht selten aus Osteuropa undRussland, gegolten haben, die der estnischen Niederlassung desdänischen Branchenprimus ihr Vertrauen schenkten, um Geld ausschmutzigen Geschäften über die estnische Niederlassungreinzuwaschen. Von den rund 200 Mrd. Euro, die dort zwischen 2007 und2015 durchgeschleust wurden, gilt ein großer Teil als verdächtig,heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten internen Untersuchung,die auch Vorstandschef Thomas Borgen zu Fall gebracht hat.Das Vertrauen in die wie dieser Tage erneut von EZB-PräsidentDraghi vehement geforderte Bankenunion stärken die Vorgängejedenfalls nicht. Das Geldwäscheproblem nimmt immer größere Ausmaßean und droht für Banken zum existenziellen, für Gesellschaften zumSicherheitsrisiko zu gereichen. Es klafft eine Kontrolllücke. Denndie nationalen Aufsichtsbehörden, denen die Verantwortung für dieEinhaltung der Geldwäscheregeln in den EU-Mitgliedstaaten obliegt,sind oft schwach, und die EZB-Bankenaufsicht wiederum erklärt sich inGeldwäschebelangen in Ermangelung rechtlicher Handhabe weitgehend fürnicht zuständig. Diese Lücke muss geschlossen werden, am besten miteiner eigenständigen europäischen Antigeldwäschebehörde.Die Schlagzahl, mit der in den vergangenen Monaten Brandbriefeverschickt, auf höchster Ebene Initiativen ins Leben gerufen undBerichte veröffentlicht wurden, deutet darauf hin, dass Politiker undAufseher zumindest die Schwäche im Institutionengefüge als ernstesProblem erkannt haben. Es sei ein Umdenken zu spüren, heißt es ausAufsichtskreisen. Wohin die verschiedenen Vorstöße, denen das Zielgemein ist, die überkommenen Strukturen zu überwinden, schließlichführen, ist noch nicht absehbar.Jüngste Vorschläge einer Arbeitsgruppe von EU-Kommission, deneuropäischen Finanzaufsichtsbehörden (ESAs) und derEZB-Bankenaufsicht gehen dahin, die europäischeBankenregulierungsbehörde EBA aufzurüsten. Dass deren Ressourcen undKompetenzen selbst danach ausreichen würden, darf aber bezweifeltwerden. Sage und schreibe 1,8 Vollzeitstellen stehen dort derzeit zurGeldwäschebekämpfung zur Verfügung.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell