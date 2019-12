Börsen-Zeitung: Saudische Konzessionen / Kommentar zur Opec-Förderdrosselung von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Nach offensichtlich langen und harten Verhandlungen haben esdas Kartell Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) sowie seineVerbündeten unter Führung Russlands doch noch geschafft, die Akteure am Ölmarktzu beeindrucken. Die Notierung der wichtigsten Rohölsorte Brent Crude kletterteam Freitagnachmittag auf den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres.Zunächst hatten die Marktteilnehmer das Treffen der Minister der erweiterten"Opec plus" für ein Nichtereignis gehalten, da es nicht danach aussah, dass esim ersten und zweiten Quartal zu einer nennenswerten Reduktion des zuerwartenden Überangebots kommen würde. Nun sieht es danach aus, dass die Opecplus inklusive zusätzlicher freiwilliger Kürzungen Saudi-Arabiens ihreÖlförderung nicht wie bisher offiziell um 1,2 Mill. Barrel pro Tag (bpd)zurücknimmt, sondern um 2,1 Mill. bpd.Das Kartell hat dazu auch mehrere Anläufe benötigt. Zunächst hatte es geheißen,es sei lediglich eine Verlängerung der eigentlich zum Jahresende auslaufendenKürzungen von 1,2 Mill. bpd drin, die allerdings bis Ende 2020 gelten sollte.Dann verlautete, dass man sich auf zusätzliche Kürzungen um 500.000 bpd auf dann1,7 Mill. bpd geeinigt habe, allerdings nur für drei Monate. Dies sorgte amÖlmarkt bestenfalls für Desinteresse, und Analysten äußerten sich kritisch: DasÜberangebot an Rohöl im ersten Quartal sei weitaus größer als die zu demZeitpunkt von der Opec plus beschlossenen zusätzlichen Kürzungen von 500.000bpd.Außerdem wurde bezweifelt, ob die damit insgesamt avisierte Kürzung von 1,7Mill. bpd in der Realität überhaupt auf eine Verkleinerung des Angebotshinausgelaufen wäre. So ist nämlich Saudi-Arabien mit einer durchschnittlichenÖlproduktion im bisherigen Jahresverlauf von 9,8 Mill. bpd deutlich unter dendem Land zugestandenen offiziellen Opec-Quoten von 10,3 Mill. bpd geblieben.Außerdem blieben Angola, Aserbaidschan und Mexiko hinter den ihnen bewilligtenÖlmengen zurück. So hatte die Opec plus zuletzt effektiv um 1,6 Mill. bpdgekürzt.Hinter den Kulissen wurde daher hart gerungen. So übte Saudi-Arabien erheblichenDruck auf die anderen Teilnehmer aus, mit dem Ziel, die ungleiche Verteilung derLasten zu korrigieren. Insbesondere der Irak und Nigeria hielten sich nicht andie Quoten, so dass die Saudis erheblich mehr als geplant drosseln mussten, umden Ölpreis stabil zu halten.Letztlich hat sich aber die Verhandlungsposition des Opec-SchwergewichtsSaudi-Arabien auch diesmal als schwach erwiesen. Es war nämlich allenBeteiligten klar, dass Saudi-Arabien mehr als die anderen Länder auf einenstabilen und nach Möglichkeit weiter steigenden Ölpreis angewiesen ist. Grunddafür ist das derzeit laufende Initial Public Offering (IPO) des staatlichensaudischen Ölkonzerns Aramco, auf dessen Erlös das Land und sein MachthaberKronprinz Mohammed bin Salman dringend angewiesen sind. Bin Salman hatte fürAramco die exorbitant hohe Bewertung von 2 Bill. Dollar avisiert. Mit demaktuellen Zuteilungspreis sind es zwar immer noch extrem hohe 1,7 Bill. Dollar,aber das Königshaus scheint damit nicht zufrieden zu sein.Das Land sah sich daher jetzt im Rahmen der Opec-Verhandlungen zu weitergehendenKonzessionen gezwungen. So legt Saudi-Arabien noch einmal weitere freiwilligeKürzungen um 400.000 bpd drauf, um den Aramco-Börsengang und vor allem diePerformance der Aktie nach dem IPO nicht zu gefährden. So kommt es nun, wie dersaudische Ölminister nicht versäumte vorzurechnen, zu den effektiven Kürzungendes Länderblocks um 2,1 Mill. bpd.Damit könnte sich das effektive Angebot der Opec und ihrer Verbündetentatsächlich um rund 400.000 bpd verringern - wenn die anderen Anbietermitspielen. Dies haben aktuell die Vertreter Russlands, Nigerias und des Irakszwar auch zugesagt. Ob sie sich daran halten werden, steht auf einem anderenBlatt. Dementsprechend ist es letztlich noch offen, wie sich das globaleÖlangebot entwickelt. So haben bekanntlich nicht nur die USA ihreSchieferölproduktion zuletzt stark ausgebaut. Auch andere Anbieter außerhalb derOpec wie Norwegen drehen den Ölhahn auf.Außerdem ist es nicht klar, wie sich die Nachfrage entwickeln wird, da sich dieverarbeitende Industrie in vielen Teilen der Welt in der Rezession befindet. Obes, wie von der saudischen Führung dringend erhofft, zu einer weiteren Erholungdes Ölpreises kommt, ist daher fraglich.(Börsen-Zeitung, 07.12.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4461405OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell