Börsen-Zeitung: Rohkrepierer / Kommentar zum AMS-Rückzug bei Osram von Joachim Herr

Frankfurt (ots) - Gäbe es eine Rangliste der Übernahmeangebote mitder kürzesten Dauer, dann hätte die M&A-Welt ziemlich sicher einenneuen Spitzenreiter. Nicht einmal sechs Stunden lagen zwischen denAd-hoc-Mitteilungen von Osram und AMS - und aus einem hartenBieterwettbewerb wurde ein Rohrkrepierer.Das Vorgehen des österreichischen Halbleiterkonzerns wirkt sehrunprofessionell. Dessen Management musste doch damit rechnen, dassOsram die Öffentlichkeit über das erwogene Angebot von 38,50 Euro jeAktie sofort informiert. Schließlich liegt es 3,50 Euro über derOfferte von Bain Capital und Carlyle.Hätte Osram die mit Preisschild ausgestatteteInteressenkundenbekundung von AMS vorerst geheim gehalten, hätte sichdas Münchner Unternehmen der Gefahr von Aktionärsklagen ausgesetzt.Offenbar erschreckte die von Osram verlangte und erfüllte Offenheitdie Österreicher so sehr, dass sie ihr Projekt noch vor einer DueDiligence Knall auf Fall abbrachen.Abenteuerlich erscheint auch der Finanzierungsplan von AMS. DieAufnahme von mehr als 4 Mrd. Euro Fremdkapital sollte zum Teil miteiner Kapitalerhöhung refinanziert werden, über die erst dieHauptversammlung hätte abstimmen müssen. Auch für die Darlehen hatteAMS noch keine Zusage. Der Vorstand von Osram konnte in derAd-hoc-Meldung, üblicherweise eine sehr sachlich und nüchternformulierte Information, seine Zweifel an den Plänen aus Österreichjedenfalls nicht verbergen.Ganz nüchtern betrachtet, hätte eine Übernahme von Osram für AMSdurchaus eine Logik. Die Geschäfte beider Unternehmen überschneidensich wenig, ergänzen sich vielmehr gut. Auto- undSmartphonehersteller sind für beide wichtige Kundengruppen. AußerSynergien im Vertrieb wären auch Verbundvorteile in der Wertschöpfungmöglich: AMS fertigt komplette Module für Sensoren, OsramOptohalbleiter, also Komponenten für Sensoren. Das klassischeLichtgeschäft und digitale Anwendungen hätte AMS vermutlichweiterverkauft.Doch daraus wird nichts. AMS verpasste Bain Capital und Carlylenur eine Schrecksekunde. Der Aktienkurs von Osram bewegte sich amDienstag fast nicht und blieb deutlich unter den von denFinanzinvestoren gebotenen 35 Euro. Das zeigt zweierlei: Der Marktrechnet nicht damit, dass der - wenn auch missratene - Versuch vonAMS Startschuss für einen Bieterwettbewerb sein könnte. Und zweitensbleibt die Skepsis groß, dass Bain und Carlyle die noch bei 70%festgelegte Mindestannahmequote erreichen.(Börsen-Zeitung, 17.07.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell