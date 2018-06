Börsen-Zeitung: Risiko Handelskrieg, Kommentar zu Volkswagen von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Investoren treibt die Furcht um, dass sich derHandelskonflikt der USA mit China und der EU zu einem globalenHandelskrieg hochschaukeln könnte - mit fatalen Folgen für dieWeltwirtschaft. Die jüngste Drohung von US-Präsident Donald Trump,20-prozentige Strafzölle auf Einfuhren europäischer Autos zuerheben, hat die Aktien der Autohersteller diesseits des Atlantikszum Wochenanfang belastet. BMW, Daimler und Volkswagen gaben in derSpitze um 2 bis 3 Prozent nach.VW markierte gestern ein Jahrestief. Dabei haben die Wolfsburgeranders als der Rivale aus Stuttgart ihre Jahresziele bislang nichtkorrigieren müssen - sei es wegen chinesischer Zölle auf Pkw-Importeaus den USA, sei es wegen der Umstellung auf das neue Testverfahrenzur Bestimmung von Emissionen und Kraftstoffverbrauch, WLTP. DieseUmstellung wird im dritten Quartal zu Produktionslücken und zuweniger Beschäftigung führen. Volkswagen kommt zugute, dass keineFahrzeuge aus den USA nach China ausgeführt werden - allein dieKernmarke VW produziert im Reich der Mitte an 19 Standorten. Zudemwurden Kosten im Kontext mit der WLTP-Norm offenbar konservativerkalkuliert.Die Statistiken über die Fahrzeugauslieferungen im bisherigenJahresverlauf haben darüber hinaus auch noch keinen Anlass zugrößerer Sorge geliefert. Von Januar bis Mai übergab der Konzernweltweit fast 8 Prozent mehr Neuwagen an seine Kunden als in dervergleichbaren Vorjahreszeit. Das Geschäft mit den margenträchtigenGeländelimousinen brummt, gerade auch im weltgrößten Automarkt China,wo Volkswagen mehr Fahrzeuge verkauft als in ganz Westeuropaeinschließlich Deutschland.Doch die Gefahr einer konjunkturellen Talfahrt als Folgeeskalierender Handelsstreitigkeiten nimmt zu. Gravierende Folgen fürdie Weltwirtschaft könnten nicht nur auf Absatz, Erlös und Gewinndurchschlagen, sondern auch auf die Fähigkeiten von Volkswagen (undanderer Autohersteller), in die Umstellung auf Elektromobilität,autonomes Fahren, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienstleistungenzu investieren.Die von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft verhängteMilliarden-Geldbuße sowie die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadlerwegen Verdunkelungsgefahr erinnern daran, dass der vor fast dreiJahren aufgeflogene Diesel-Abgasskandal für den VW-Konzernkeinesfalls ausgestanden ist. Weitere Milliardenlasten sind nichtauszuschließen. Doch hat es den Anschein, als könnte auch einHandelskrieg zum großen Problem werden.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell