Börsen-Zeitung: Richtige Richtung / Kommentar zum neuen Finanzrahmen der EU von Andreas Heitker

Frankfurt (ots) - Die Bedeutung der aktuellen Haushaltsdebatte inBrüssel ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, gibt der mehrjährigeFinanzrahmen der EU ab 2021 doch erstmals ganz konkrete Antworten aufdie drei großen Krisen, welche die Union bis kurz vor den Abgrundgeführt haben. Es geht also um eine neue Prioritätensetzung nach derEuro- und Migrationskrise und dem Brexit. Der künftige Etat zeigt,wohin die EU-27 nach ihrem geplanten Neustart steuern wird.Der erste Aufschlag der EU-Kommission enthält schon viele richtigeAnsätze: Bei den Ausgaben werden eindeutig neue Schwerpunkte gesetzt,die Einnahmeseite wird diversifiziert. Natürlich stellt sich ersteinmal die Frage, warum der Etat ausgeweitet wird, wenn doch deraktuell zweitgrößte Nettozahler die EU verlässt.Allerdings hätten schon Wirtschaftswachstum, Inflation und dasStreichen von Rabatten zu einer absoluten Erhöhung geführt. Und dassBrüssel künftig 1,11% des Bruttonationaleinkommens in der EU für sichbeansprucht und nicht mehr nur 1,0%, sollte auch niemandenschrecken. In den 1990er Jahren lag der Anteil auch schon mal bei1,25%. Und das EU-Parlament fordert sogar vehement 1,3% für diekünftige Haushaltsperiode ab 2021.Zudem: Wir sprechen von einem Haushalt, der heute nicht sehr vielgrößer ist als der doppelte Etat des BundeslandesNordrhein-Westfalen. Wenn dieser nun noch weiter heruntergefahrenwürde, wie es Mitgliedstaaten wie Österreich oder die Niederlandefordern, würden die unvermeidlichen Kürzungen überall in Europa nurnoch mehr Enttäuschungen hervorrufen und die EU insgesamt in Fragestellen. Brüssel auf Sparflamme? Das wäre keine Antwort auf die nochnicht überwundene Vertrauenskrise.Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht gekürzt werden sollte.Ein modernes EU-Budget würde auch bedeuten, die Ausgaben fürAgrarpolitik und Strukturhilfen - die aktuell noch für über 70% derEU-Ausgaben stehen - deutlich zurückzufahren. Die aktuell geplantenKürzungen von 5 bis 7% sind hier noch viel zu moderat ausgefallen.Wenn es eine Neujustierung des EU-Budgets geben soll, dann müssenjetzt mutig alte Zöpfe abgeschnitten werden.Gegen die neuen Ausgaben-Prioritäten gibt es keine Einwände: MehrGeld für Forschung und Entwicklung, für Investitionen, Grenz- undUmweltschutz bringt auf EU-Ebene eindeutig einen größeren Mehrwertals einzelstaatliche Politik. Dies ist auch in den Mitgliedstaatenwenig umstritten. Das Feilschen ums künftige Budget kannbeginnen.