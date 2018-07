Börsen-Zeitung: Rekord trotz Handelskrieg / Kommentar von Dieter Kuckelkorn zu den Wirkungen des Handelskriegs auf die Märkte

Frankfurt (ots) - Der gegenwärtige Handelskrieg, so sollte mandenken, kennt nur Verlierer. In der Tat haben die internationalenAktienmärkte zuletzt spürbar an Boden verloren. Der Daxbeispielsweise notiert derzeit rund 8 % unter seinemHöchststand. Es gibt allerdings auch markante Ausnahmen: So habenNasdaq 100 sowie Nasdaq Composite am Donnerstag Allzeithochsmarkiert. Der S & P 500 steht zwar unterseinem Rekordniveau von Ende Januar - aber nur um weniger als3 %. Seit Anfang des Jahres hat er knapp 5 %hinzugewonnen, während der Dax rund 3 % und der Hang Seng ChinaEnterprises Index (H-Share-Index) mehr als 8 % eingebüßt haben.Wenn man die These außer Acht lässt, dass es sich hierbei umirrational bedingte Kursentwicklungen handelt, stellt sich dieFrage, ob die Aktienmärkte möglicherweise die Tatsache widerspiegeln,dass es in einem Handelskrieg und der Ära eines stark zunehmendenProtektionismus nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner gibt.Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass das Urteil der Ökonomenhinsichtlich des Nutzens oder Schadens von Protektionismuskeinesfalls eindeutig ist. Ein gutes Beispiel dafür ist John MaynardKeynes. Der berühmte britische Ökonom trat 1923 noch mit flammendenWorten für den internationalen Freihandel ein, den er nicht nur alseine "Doktrin ökonomischer Vorteile", sondern auch als ein "Prinzipder internationalen Moral" sah. In seinem 1936 veröffentlichtenHauptwerk, der General Theory, propagierte er hingegen britischeEinfuhrzölle als eine gangbare Alternative zur Absenkung derReallöhne mit dem Ziel der Steigerung der einheimischenIndustrieproduktion. Vor einer Kommission des britischen Parlamentsbekannte er zwar, dass er Angst habe vor den Folgen einer langfristigprotektionistischen Politik. "Wir können es uns aber nicht immerleisten, die langfristige Position einzunehmen", mahnte er damals.Hintergrund dieses überraschenden Wandels ist die Tatsache, dass diebritische Industrie in den dreißiger Jahren gegenüber Konkurrentenaus den USA und Deutschland deutlich an Boden verloren hatte.Geht man noch weiter in die Vergangenheit zurück und studiert dieAnsichten der klassischen Ökonomen, so hat zwar David Ricardo mitseinem berühmten Beispiel britischer und portugiesischer Herstellervon Wein und Textilien nachzuweisen versucht, dass Freihandel allenBeteiligten Vorteile bringt. Adam Smith hingegen vertrat die Meinung,dass im Fall von bilateralem Freihandel zwar beide Seitenprofitieren, der wirtschaftlich stärkere Partner aber deutlichüberproportional. Übertragen auf die gegenwärtige Realität stelltsich daher die Frage, ob die USA mit ihrem Kurswechsel hin zu einemprotektionistischen Handelsregime durchaus rational handeln könnten.So hat außerhalb des Bereichs der börsennotierten Unternehmen dieProfitabilität gerade in der amerikanischen Industrie nachgelassen.Was die globale technologische Führung betrifft, so lässt sichbeobachten, dass China stark aufholt. Insofern verwundert es nicht,dass es in den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen einezentrale Position der US-Seite ist, dass Peking unbedingt seinProgramm der Förderung der einheimischen Technologiebranche beendensoll. In einem ausufernden Handelskrieg könnte es im Extremfall zwardazu kommen, dass China nicht mehr als verlängerte Werkbankamerikanischer Konzerne zur Verfügung steht. Den großenUS-Unternehmen tut es angesichts der Perspektiven stärkererAutomatisierung und der in den USA seit vielen Jahren sinkendenReallöhne aber nicht mehr weh, die Produktion in die USAzurückzuverlegen. Die USA könnten also durchaus von einer Ära desProtektionismus profitieren, während China der Hauptverlierer seindürfte mit seinem aktuell noch hohen Exportanteil und einerTechnologiebranche, die sich erst jetzt anschickt, die Weltmärkte zuerobern. Es lässt sich argumentieren, dass die USA derzeit noch dasPotenzial haben, den Aufstieg Chinas zu behindern und zu verlangsamen- in einigen Jahren gilt das möglicherweise aber nicht mehr.Die deutsche Industrie wäre zwar ebenfalls Leidtragende desUS-Kurswechsels. Die Folgen würden aber dadurch abgemildert, dass mitder EU und China bedeutende Märkte existieren, in denen es keine odertendenziell sinkende Zollschranken gibt. Es drängt sich somit derVerdacht auf, dass die Trump-Administration durchaus rational agiert,was die Aktienmärkte auch widerspiegeln.(Börsen-Zeitung, 14.07.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell