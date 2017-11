Börsen-Zeitung: Regulator im Dilemma, Kommentar zu Krypto-Finanzierung von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - Nun warnt - etwas spät - die europäischeWertpapieraufsicht ESMA vor Krypto-Finanzierungen, sogenanntenInitial Coin Offerings (ICOs). Sie weist darauf hin, dass es sich beider Aufnahme von Geldern von Investoren um eine Finanzdienstleistunghandeln kann, die den einschlägigen Richtlinien und Verordnungenunterliegen würde - wie etwa Prospekt- und Dokumentationspflichtenund Geldwäschestandards. Bisher bewegen sich Krypto-Finanzierungen ineinem nahezu unregulierten Bereich - Finanzexperten sprechen auchschon einmal von "Wildem Westen".Auch die US-Aufsicht CFTC hat bereits gesagt, dass es sich bei derVergabe von digitalen Beteiligungsrechten - den Token oder Coins - imGrunde um Wertpapiergeschäfte handelt. Sehr wahrscheinlich wird dieeuropäische Aufsicht ebenfalls in diese Richtung gehen.Böse Zungen unken, ICOs seien im Aggregat kaum viel mehr als einPonzi-Schema, also ein Betrugsmodell. Mit digitalen Tauschwerten aufBasis einer schwer verständlichen Technologie - Blockchain oderDistributed Ledger - sollen ebenso schwer verständliche Projekte inebensolchen Bereichen finanziert werden. Der Vorwurf lautet also: Derrasante Kursauftrieb von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum seinur Folge eines selbstreferenziellen Schwungrads, mit dem Anlegerüber den Tisch gezogen oder für illegale Machenschaften missbrauchtwerden. Dass die Aufsicht hier gegen Auswüchse einschreiten müsse,sei selbstverständlich - im Jahr vier nach dem ersten größeren ICO(Mastercoin) auch an der Zeit.Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Aufsicht ist in einemDilemma. Mal abgesehen von der Eigenverantwortung der Investoren -ICOs und Kryptowährungen haben Potenzial, Teile des Bankgeschäfts aufden Kopf zu stellen. Finanzierungen könnten ohne hohe Gebühren vonIntermediären wie Investmentbanken durchgeführt werden, zudem vielschneller. Dies wäre zum Vorteil von Firmen und Investoren. DieAufsicht muss daher genau überlegen, wie eng sie das regulatorischeKorsett schnüren will, in dem ICOs künftig stattfinden sollen. Zudemist sie als zentrale Behörde gefordert, weil ICOs über das Internetprinzipiell überall dezentral durchgeführt werden können undtechnologisch enorm wandelbar sind. Schon jetzt zeigt sich, wieunterschiedlich Aufseher weltweit Kryptowährungen beurteilen. Daslädt zu Regulierungsarbitrage ein. Es ist darum nötig, dass sich dieBlockchain-Gemeinde selbst Wohlverhaltensstandards setzt, sieanwendet und damit mehr Vertrauen in eine sinnvolle, durchausrevolutionäre Technologie schafft.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell