Börsen-Zeitung: Die Rechnung, bitte - Kommentar zum Brexit von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Theresa May hat alles erreicht, was sie inSachen Brexit wollte. Was dazu aus Schottland und Nordirland zu hörenist, spielt weiter keine Rolle. Denn nachdem sich die Konservativenin beiden Häusern des Parlaments durchsetzten, ist der Weg für denAustritt Großbritanniens aus der EU frei.Auch mittelfristig muss die britische Premierministerin sich keineSorgen machen: Weder kommen die irischen Republikaner im Norden derGrünen Insel je auf eine Mehrheit, noch wird die schottischeNationalistenführerin Nicola Sturgeon ihre Landsleute im zweitenAnlauf von den Vorzügen einer Loslösung von Restbritannien überzeugenkönnen.Aber nun heißt es: Die Rechnung, bitte. Die Scheidung wird teuer.Die Schätzungen dazu, wie hoch der Betrag sein wird, den Brüssel vonGroßbritannien fordern wird, bewegen sich zwischen 25 Mrd. und 73Mrd. Euro. Der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hat klargemacht,dass er zuerst über die vermeintlichen Verbindlichkeiten desVereinigten Königreichs gegenüber der Staatengemeinschaft sprechenwill. Erst wenn diese Frage gelöst ist, soll es um das künftigeVerhältnis und Handelsthemen gehen. Die Rechtsgrundlagen für diefinanziellen Forderungen Brüssels sind umstritten. Aus dem Wortlautvon Artikel 50 ergibt sich, dass die europäischen Verträge für dasaustretende Land mit Inkrafttreten der Einigung über den Austrittkeine Gültigkeit mehr besitzen. Kommt keine Einigung zustande,verlieren sie zwei Jahre nach Stellung des Antrags nach Artikel 50des Vertrags von Lissabon ihre Gültigkeit. Der fürEU-Finanzangelegenheiten zuständige Ausschuss des Oberhauses kam zudem Schluss, dass es keine einklagbare Verpflichtung Großbritanniensdazu gibt, weiter in den EU-Haushalt einzuzahlen, sollte keineEinigung über den Austritt erzielt werden. Kurzum: Bezahlt wird nur,worauf man sich einigt.London wird in dieser Frage alle 27 Staaten von Resteuropa gegensich haben, denn Nettozahler wie Zahlungsempfänger verlieren, wennsich im EU-Haushalt ein schwarzes Loch auftut. Aber selbst May könnteZahlungen in Höhe der erwarteten Forderungen im eigenen Landpolitisch nicht durchsetzen. Um ein Scheitern der Gespräche gleich zuAnfang zu vermeiden und Zeit zu sparen, will London parallel zuverschiedenen Themen verhandeln. Am Kapitalmarkt ist man derzeit nochübermäßig optimistisch, dass sich ein Deal erzielen lässt.Entscheiden werden aber nicht Homines oeconomici, sondern Politiker,für die andere Dinge zählen.