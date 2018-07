Börsen-Zeitung: Raus aus dem Krisenmodus, Kommentar zur Euro-Wirtschaft von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Man muss nicht lange um den heißen Breiherumreden: Dass die Euro-Wirtschaft im Frühjahr noch einmal anSchwung verloren hat, ist enttäuschend. Das dürften auch die Grandenim EZB-Tower so sehen. Für Schwarzmalerei besteht aber dennoch keinAnlass. Das sollten auch die Euro-Hüter so sehen: Sie sollten nichtam avisierten Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockerenGeldpolitik rütteln.Im ersten Halbjahr 2018 hat sich das Wachstum im Vergleich zu2017 halbiert. 2017 war aber ein Ausnahmejahr mit Wachstum weitoberhalb der Potenzialrate der Euro-Wirtschaft. Das konnte nicht ewigso weitergehen. Das aktuelle Wachstum liegt immer noch im Bereichoder gar leicht über Potenzial. Das zweite Halbjahr könnte sogarwieder besser werden: Die Geldpolitik stützt weiter, der Euro isthistorisch eher schwach, die Fiskalpolitik ist leicht expansiv unddie Weltwirtschaft läuft rund. Die 2,5 Prozent Wachstum aus 2017 sindnicht zu erreichen, aber eine Zwei vor dem Komma ist drin. Das wärefür Euroland aller Ehren wert.Der positive Ausblick gilt zumindest solange der Handelsstreitnicht eskaliert. Gerade da aber gibt es Entspannungssignale zwischenden USA und der EU. Natürlich sollte das niemand überbewerten, wennder nächste Zoff nur einen Tweet entfernt ist. Aber selbst beiUS-Präsident Donald Trump scheint die Einsicht zu reifen, dass Zöllenicht "das Tollste" und Handelskriege nicht "leicht zu gewinnen"sind. Wenn es zu einem Deal kommt, sollte das die Wirtschaftsstimmungwieder anheizen - mit positiven Folgen für die Investitionen.Mindestens genauso entscheidend ist aber, dass die politischenEntscheider in Euroland über das Handelsthema nicht die anderenHausaufgaben vernachlässigen: Es braucht einen konsequenteren Abbauder Altlasten in den Bankbilanzen. Es braucht eine klügereFiskalpolitik, welche die richtigen Anreize setzt, ohne immer neueSchulden zu machen. Es braucht entschlossene Strukturreformen, auchum sich für den demografischen Wandel zu wappnen. Und es braucht einemutige Reform der Währungsunion, um sie für künftige Krisen besseraufzustellen.Für die EZB gilt, dass die wirtschaftliche Lage längst keineGeldpolitik im Krisenmodus mehr rechtfertigt - zumal die Inflationabsehbar im Bereich des EZB-Ziels von knapp 2% liegen wird. DieAnleihekäufe sollten Ende 2018 endlich enden. Und auchLeitzinserhöhungen sollten nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tagvertagt werden. Ein Zinserhöhungszyklus à la Fed erscheint schwieriggenug. Die EZB will aber sicher auch nicht enden wie die Bank ofJapan, deren Leitzins seit mehr als zwei Jahrzehnten nahe oder garunter 0% liegt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell