Börsen-Zeitung: Raus mit der Sprache, Kommentar zu Bayer von Annette Becker

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (ots) - Das Urteil der Investoren von Bayer zum erstenSchadenersatzurteil im Zusammenhang mit dem UnkrautvernichterGlyphosat fiel am Montag ebenso eindeutig aus wie das Verdikt desGeschworenengerichts in San Francisco. Hatte die Jury Monsantoeinstimmig zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 289 Mill. Dollarverdonnert, nahmen Bayer-Aktionäre scharenweise Reißaus undschickten die Aktie in den Keller. Einen Tagesverlust von mehr als 10Prozent hatte Bayer selbst bei der Ankündigung der milliardenschwerenÜbernahme von Monsanto im Mai 2016 nicht hinnehmen müssen. Binneneines Tages lösten sich mehr als 10 Mrd. Euro an Marktkapitalisierungin Luft auf. Für den US-Saatgutkonzern zahlten die Deutschen immerhin63 Mrd. Dollar, seit gut einem Monat ist die Transaktionabgeschlossen.Es ist nicht allein die Schadenersatzhöhe, die einem einzelnenKläger zugesprochen wird, welche die Investoren hochgradigverunsichert. Schwerer wiegt, dass auf Bayer eine riesige Klagewelleim Zusammenhang mit Glyphosat zurollt. Aktuell sind etwa 5000 Klagenanhängig. Im klagefreudigen Amerika dürfte mit dem jetzt ergangenenUrteil der Boden für mehr bereitet sein - unabhängig davon, dass dasUrteil noch nicht rechtskräftig ist und zumindest in seiner Höhemutmaßlich auch keinen Bestand haben wird.Dennoch - und das veranschaulicht die Kursreaktion eindringlich -darf Bayer die Risiken nicht wie bisher kleinreden. Nicht ohne Grundhatten die Leverkusener kürzlich im Emissionsprospekt zurKapitalerhöhung explizit auf Reputationsrisiken sowie Risiken ausRechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit anhängigen und künftigenVerfahren von Monsanto hinweisen müssen. Diese sind auf Bayerübergegangen.Zudem ist das Risiko nicht allein auf das umstritteneUnkrautvernichtungsmittel beschränkt, dessen Zulassung allenthalben -jüngst in Brasilien - in Frage steht. Erschwerend kommt hinzu, dassder wirtschaftliche Erfolg von Monsanto auch auf Saatgut basiert, dasgegen Glyphosat immun ist. Denn auch auf die Vermarktung dieserProdukte wird ein großflächiges Einsatzverbot von Glyphosat mit hoherWahrscheinlichkeit Einfluss nehmen.Gut einen Monat nach der Übernahme materialisieren sich ersteRisiken aus der Monsanto-Übernahme. Die von Bayer verfolgteStrategie, die Risiken als theoretische Gefahr abzutun und auf dieeigene Reputation zu verweisen, lässt sich nicht länger durchhalten.Bayer muss endlich raus mit der Sprache.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell