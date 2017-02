Börsen-Zeitung: Quadratur des Kreises, Kommentar zur Börsenfusion von Claus Döring

Frankfurt (ots) - Was denn nun? Einerseits führt die DeutscheBörse einen "konstruktiven Dialog" mit den Verantwortlichen in Hessenüber die geplante Fusion mit der London Stock Exchange (LSE), wieBörse-Chef Carsten Kengeter betont. Andererseits seien Aussagen zuGesprächsinhalten spekulativ, weil die hessische Börsenaufsicht jaerst nach Zustimmung der EU-Kommission und in Kenntnis eventuellerAuflagen die Fusion prüfen und entscheiden könne. Ist der HoldingsitzLondon, wie er unmissverständlich in dem von den Aktionärenbeschlossenen Fusionsvertrag fixiert ist, unumstößlich oder gibt esdoch ein Hintertürchen und Verhandlungsspielraum? Ebenfalls eineFrage, bei der der sonst so gern mit klarer Ansage auftretendeKengeter in der Jahrespressekonferenz herumeierte wie ein Goggomobilauf drei Rädern.Der Grund: Die Fusion hängt am seidenen Faden. Vorstand undAufsichtsrat der Deutschen Börse dämmert längst, dass es dieZustimmung der Börsenaufsicht für einen Holdingsitz in London in derNach-Brexit-Welt nicht geben kann. Dies dem Fusionspartner in Londonund dessen Eigentümern zu verklickern, ohne dort als unzuverlässigerKantonist zu gelten, der nicht zum Fusionsvertrag steht, gleichtrechtlich wie auch inhaltlich der Quadratur des Kreises. Denn inLondon glaubt man nicht ohne Grund, es handele sich bei der Fusionnicht nur gesellschaftsrechtlich, sondern faktisch um ein Takeoverder Deutschen Börse durch London.Nun ein Wechsel des Holdingsitzes von London nach Frankfurt undaußerdem CEO und (nach drei Jahren) auch Chairman vom deutschenFusionspartner - das würde man als Reverse Takeover ansehen. Müssteda zur Beruhigung der Gemüter in der City als Gegenleistung nichtwenigstens der CEO-Posten offeriert werden? Auch dieser"spekulativen" Frage wich Kengeter aus, der wegen desInsiderhandelsverdachts und der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungengegen ihn sichtbar unter Druck steht.Vor der Quadratur des Kreises steht freilich auch dieBörsenaufsicht, wenn sie eine Konstruktion finden will, mit der dieFusionsgenehmigung an einen Holdingsitz in Frankfurt geknüpft wird.Ein schlichtes Nein wäre kein Problem und ließe sichaufsichtsrechtlich gut begründen. Und doch wäre es den Schweiß derEdlen wert, im Referendumsausschuss der Fusionspartner und in derBörsenaufsicht eine rechtssichere Lösung zu suchen, die der vomBrexit-Votum erschütterten LSE eine gesichtswahrende Fusion mitHoldingsitz in Frankfurt ermöglicht.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell