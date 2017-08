Börsen-Zeitung: Präsidialer Bankrott, Kommentar zu Donald Trump von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - Ach du meine Güte. Donald Trump hat es schonwieder getan. Der US-Präsident lieferte in einer Pressekonferenz inNew York einen weiteren schockierenden Nachweis dafür, wie sehr ermit seinem Amt überfordert ist.Eigentlich wollte Trump über einen Erlass Auskunft geben, der dieGenehmigung von Infrastrukturprojekten beschleunigen soll.Angesprochen auf die Ausschreitungen in Charlottesville am Wochenendeund auf seine zunächst seltsam generische Reaktion zum tödlichenAnschlag auf Demonstranten gegen einen Naziaufmarsch in derUniversitätsstadt, entgleisten dem Präsidenten dann aber nicht nurdie Gesichtszüge.Der erste Mann im Staat legte den Blick frei auf einePersönlichkeit, die keinen Unterschied erkennen kann zwischenRechtsextremisten, die "Blut und Ehre" skandierend mit Fackeln durchdie Straßen marschieren, und Demonstranten, die auf der anderen Seitefür die Grundwerte einer freiheitlichen Gesellschaft Parteiergreifen. Trump gab einmal mehr seinen völlig ahistorischen Blickauf die Welt zum Besten, und ließ erkennen, dass er nicht über dieKapazitäten verfügt, um zwischen einem General der Sezessionsstaatenwie Robert E. Lee, zu dessen Ehren sich die Rechtsextremistenzusammengerottet hatten, und George Washington oder Thomas Jeffersonzu differenzieren. Die Gründerväter hätten schließlich ebenfalls imgroßen Stil Sklaven gehalten, gab der Präsident zu bedenken. Wer wiein Charlottesville das Reiterstandbild von Lee von öffentlichenPlätzen entfernen wolle, könne vor Washington und Thomas Jeffersonkaum halt machen. Wo soll man da eigentlich mit dem Erklärenanfangen?Ein US-Präsident, der so wenig Sinn für Geschichte, Kontext undjeden Zusammenhang hat, solange der nicht mit ihm selbstzusammenhängt, ist eine Gefahr. Für das Land, das tief gespalten istund statt der verstörenden Darbietungen eines chaotischen Weißen Hausum den Narziss in Chief umsichtiges Regieren und einige versöhnlicheGesten gut gebrauchen könnte. Für die internationalen Beziehungen,die auch ohne Trumps erratische Machosprüche kompliziert genug sind.Für die Regierungspartei, mit der man aber wenig Mitleid haben muss.Denn die Republikaner, die neben dem Kongress auch 34 von 50Gouverneursvillen kontrollieren, heben auch jetzt nur müde denZeigefinger, während der schwindlige Immobilienunternehmer undlandesweit bekannte Hasardeur, dem sie die Tür zum Weißen Hausgeöffnet haben, zum wiederholten Male präsidialen Bankrott anmeldenmuss.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell