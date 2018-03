Börsen-Zeitung: Politische Lähmung, Kommentar zu Katalonien von Thilo Schäfer

Frankfurt (ots) - Die Festnahme des abgesetztenMinisterpräsidenten von Katalonien, Carles Puigdemont, am Sonntag inDeutschland hat den langen Konflikt um dieUnabhängigkeitsbestrebungen in diesem Landesteil Spaniens wieder aufHochtemperatur gebracht. Doch die Finanzmärkte zeigten sich am Montagwenig beeindruckt: Der Schwergewichtsindex der Madrider Börse Ibex 35blieb ebenso konstant wie die spanischen Bonds. Am Freitag erst hatteStandard Poor's das Rating für spanische Anleihen angehoben. Von derNervosität im Herbst rund um das illegale Referendum, dieUnabhängigkeitserklärung durch die Separatisten und den Eingriff derZentralregierung ist heute nicht viel zu spüren. Spaniens Konjunkturist unverändert robust und Katalonien funktioniert unter derZwangsverwaltung bislang auch.Doch wäre es völlig falsch, sich in Anbetracht der jüngstenEntwicklung entspannt zurückzulehnen. Die Konfrontation zwischen demZentralstaat und den Separatisten, die in etwa die Hälfte derKatalanen hinter sich wissen, droht wieder zu eskalieren, wie dieAusschreitungen bei den Protesten gegen die Festnahme Puigdemontszeigen.Mal abgesehen von dem übereiferten Vorgehen der spanischen Justiz- um es einmal vorsichtig auszudrücken - ist eine politischeAnnäherung zur Entspannung der Lage nicht in Sicht. Der Konflikt hatzunächst wirtschaftliche Auswirkungen auf Katalonien, wo sich dasInteresse vor allem ausländischer Investoren deutlich abgekühlt hat.Doch die Krise kann auch den Rest des Landes in Mitleidenschaftziehen, denn sie lähmt seit Monaten die Politik.Dringend notwendige Reformen, wie etwa des Rentensystems oder derRegionalfinanzierung, bleiben liegen, weil Ministerpräsident MarianoRajoy nur einer Minderheitsregierung vorsteht. So können dieKonservativen derzeit den bereits verspäteten Haushalt für 2018 nichtim Parlament durchbringen, da ihnen die fünf Abgeordneten dergemäßigten baskischen Nationalisten der PNV wegen des Umgangs mit derKatalonien-Krise die Unterstützung verweigern. Allein die Stimmen derliberalen Ciudadanos reichen nicht aus.Zwischen diesen beiden natürlichen Bündnispartnern ist zudem einWettstreit darum entbrannt, wer von beiden gegenüber den Separatistenden Härteren gibt, weil beide damit bei den Wählern rechts der Mittepunkten. Das heizt die Lage in Katalonien zusätzlich an und macht dieVerständigung über Wirtschaftsreformen nicht leichter. Leider stehenkurzsichtige parteipolitische Interessen derzeit über dem Wohl derSpanier, einschließlich der Katalanen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell