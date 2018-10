Börsen-Zeitung: Persilschein für die EZB, Kommentar zum Europäischen Gerichtshof von Stephan Lorz

Frankfurt (ots) - Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank(EZB) ist ein hohes Gut - so "hoch", dass diese Institution ineuropäischen Kreisen offenbar über alle Kritik erhaben scheint. EineKontrolle ihrer Handlungen gibt es faktisch nicht. Denn derEuropäische Gerichtshof (EuGH), der hierzu rechtlich in der Pflichtwäre, stellt den Notenbankern regelmäßig einen Persilschein aus.Darauf läuft es wohl auch im jüngsten Verfahren über dieRechtmäßigkeit der Staatsanleihekäufe hinaus.Die Verfassungskläger gegen die unkonventionelle EZB-Politik sehenhierin einen Verstoß gegen das Verbot der monetärenStaatsfinanzierung, einen Fehlanreiz für die Haushaltspolitik, undsorgen sich um das Budgetrecht der Parlamente. DasBundesverfassungsgericht hat hierzu dem EuGH Fragen vorgelegt underkennen lassen, dass es den EZB-Kurs selber sehr kritisch sieht.Doch Melchior Wathelet, der Generalanwalt des EuGH, sieht in seinemPlädoyer keine Verfehlung der EZB, übernimmt sogar derenArgumentation und schlägt den deutschen Richtern vor, die Klageabzuschmettern.Natürlich wirkt jede Art der Geldpolitik über die Beeinflussungder Zinsen auf die nationale Haushaltspolitik durch. Aber der Kaufvon Staatsanleihen schlägt hier aus der Reihe, weil er dieStaatsfinanzierung direkt verbilligt. Und entgegen den Ausführungendes Anwalts hat dies stets Rückwirkungen auf das Verhalten derHaushaltspolitiker: Verschuldung wird günstiger, Konsolidierungweniger dringlich.Dass die Defizite in der Eurozone seit kurzem geringer ausfallen,ist also nicht unbedingt der Sparpolitik zuzuschreiben, wie Watheletbehauptet, sondern vor allem den niedrigen Zinsen. Die Forderung derfrüheren Eurokrisenländer, die EZB solle die Kurswende hinauszögern,spricht Bände. Zudem wurden die Euro-Notenbanken durch ihr Handeln zuden größten Gläubigern der Eurostaaten. Das macht die Zentralbankererpressbar und untergräbt ihre Unabhängigkeit. Und dass bislang keineAnleiheausfälle zu beklagen waren, ist noch kein Beleg für die vomGeneralanwalt unterstellte Gefahrlosigkeit des EZB-Kurses für dieParlamentsrechte.Wathelet vertraut allein auf die "Garantien" der EZB: ihreKaufobergrenzen und Qualitätsanforderungen. Doch es fehlt dieökonomische Folgenabschätzung. Die durch die EZB bewirktenVerhaltensänderungen und Marktverwerfungen zeigen sich erst mitZeitverzug. In der nächsten Krise dürften die Kaufgrenzen dann nichtmehr zu halten sein und die EZB wird vollends zum Staatsfinanzierer.Um seine Kontrollpflicht zu erfüllen, müsste der EuGH daher stets dieganze Entwicklung berücksichtigen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell