Börsen-Zeitung: Opec-Seifenblase platzt, Kommentar zum Ölpreis von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Noch vor rund einem Monat befand sich die alswichtigster Referenzpreis dienende Notierung der Nordseesorte BrentCrude nach Ansicht vieler Marktteilnehmer schon auf dem Weg inRichtung 60 Dollar je Barrel. Nun kämpft der Preis wieder mit derMarke von 50 Dollar. Ein derartiges Niveau ließ sich zuletzt imNovember vergangenen Jahres beobachten, also vor den Beschlüssen derOrganisation Erdöl exportierender Länder (Opec) zur Reduzierung derFörderung.Die Marktteilnehmer sind damit offensichtlich zu der Überzeugunggelangt, dass es der Opec nicht gelingen wird, für einen nachhaltighöheren Ölpreis zu sorgen. Die Hoffnungen und Erwartungen derÖlproduzenten selbst und auch der Marktakteure haben sich damit alseine Seifenblase erwiesen, die nun geplatzt ist.Das Kartell unter Führung Saudi-Arabiens hatte darauf gehofft,dass eine Reduzierung der Produktion um 1,2 Mill. Barrel pro Tag(bpd) durch die Opec-Länder bzw. unter Einbeziehung weitererProduzenten wie Russland um 1,8 Mill. bpd nicht nur für einemarktpsychologisch bedingte kurzfristige Preisstabilisierung sorgt,sondern bei ihrer vollen Implementierung letztlich für eineUnterversorgung des Weltmarktes, die die sehr hohen Lagerbeständedrücken würde. Die Opec hat hoch gepokert, denn die Erreichung desZiels hätte vorausgesetzt, dass die amerikanischeSchieferölproduktion auf den Ölpreisanstieg kaum reagiert.Dazu ist es aber nicht gekommen, die Stabilisierung des Ölpreiseshat in den USA vielmehr einen regelrechten neuen Schieferölboomausgelöst: Die dortige Produktion nimmt in einem Ausmaß zu, das eszuletzt in den Wachstumsjahren 2013 und 2014 gegeben hat - bei einemdeutlich höheren Preisniveau. Dass dies jetzt bei einem Ölpreis vondeutlich unter 60 Dollar möglich ist, liegt daran, dass dieUS-Produzenten ihre Kosten deutlich gesenkt haben und daher mitGewinn produzieren können.Für die Opec und insbesondere Saudi-Arabien bedeutet dies diebittere Erkenntnis, dass sie die Kontrolle über den globalen Ölmarktwohl endgültig verloren haben. Damit ist auch zu hinterfragen, obeine Verlängerung der Förderkürzungen über die Jahresmitte hinausüberhaupt sinnvoll ist. Sie könnte nämlich dazu führen, dassMarktanteile insbesondere an die US-Konkurrenz verloren gehen. DieSaudis haben bereits in der Vergangenheit lernen müssen, dass es biszu einer Dekade dauern kann, bis aufgegebene Marktanteilezurückgewonnen sind.