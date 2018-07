Börsen-Zeitung: Öffnung in Frankfurt / Kommentar von Dietegen Müller zur Deutschen Börse, die künftig im Clearing mit direkter Konkurrenz rechnen muss

Frankfurt (ots) - Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung inFrankfurt: Erstmals sollen die Marktteilnehmer Wahlfreiheit erhalten,ob sie ihre Aktien, die sie auf Xetra handeln, über dieDeutsche-Börse-Tochter Eurex Clearing verrechnen lassen oder über einanderes Clearinghaus gehen - im aktuellen Fall über denniederländischen Aktienclearer EuroCCP.Noch steht die Zustimmung der zuständigen Aufsicht, also deshessischen Wirtschaftsministeriums, aus. Doch ist schwer vorstellbar,dass sich Gründe finden lassen, die den Antrag von EuroCCP und damitdie Öffnung des Aktienclearings in Frankfurt zu Fall bringen könnten.Es ist in der Finanzmarktrichtlinie Mifid II beziehungsweise in derdazu gehörenden Verordnung Mifir vorgeschrieben, dassHandelsplattformen Zugang zu ihren Trade Feeds geben müssen - solangees nicht zu einer drastischen Liquiditätsfragmentierung oder zu einerBeeinträchtigung des ordentlichen Handelsablaufs kommt. Beides dürftehier kein Thema sein.Die neue Konkurrenz für Eurex Clearing wird erst durch Anwendungvon Mifid II seit Anfang 2018 möglich. Was an anderen Handelsplätzenschon lange üblich ist, nämlich die Wahlmöglichkeit zwischenverschiedenen Clearinghäusern, muss nun auch die Deutsche Börseanerkennen. Sie hatte dieses Thema bisher nicht prioritär behandelt.Es wird sich zeigen, welche Auswirkungen sich dann auf dieErgebnissituation des zentralen Kontrahenten für Aktien ergeben, der2017 rund 20% der Nettoerlöse oder rund 35 Mill. Euro im SegmentXetra ausmachte.Namentlich angelsächsische Marktteilnehmer haben sich schon langeimmer wieder darüber beklagt, dass der Xetra-Handel nur mit einerVerrechnung über den von Eurex Clearing betriebenen zentralenKontrahenten möglich ist. Die europäische Regulierung schneidet hierein Türchen in das "Silo" der Deutschen Börse. Das auf einer starkenIntegration der verschiedenen Wertschöpfungsketten beruhendeGeschäftsmodell der Deutschen Börse wird nun an einer Stelle leichtmodifiziert, und Geschäft dürfte abwandern.Ob damit der Handel von Aktien auf Xetra insgesamt günstigerwird, wie EuroCCP verspricht, muss sich zeigen. Die Summen, die fürdie Deutsche Börse auf dem Spiel stehen, sind mit Blick auf dieüberproportionalen Gewinnmöglichkeiten im Clearing von Derivaten -nicht zuletzt im Euroclearing - überschaubar. Gut ist aber, dass sichdie Deutsche Börse nun mit mehr Wettbewerb auseinandersetzen muss.Das kann neue Kräfte freisetzen.(Börsen-Zeitung, 25.07.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell