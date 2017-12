Börsen-Zeitung: O du fröhliche, Kommentar zur US-Steuerreform von Sebastian Schmid

Frankfurt (ots) - Bis zu den Weihnachtsfeiertagen haben es Daimlerund BMW mit dem Geschenkeauspacken nicht mehr ausgehalten. Siepräsentierten ihren Investoren schon am Abend des letzten Arbeitstagsvor dem großen Fest die milliardenschweren Sondereffekte, die ihnendie US-Steuerreform bescheren soll. Die Investoren sollten indesnicht gleich "O du fröhliche" anstimmen, auch wenn noch andere Firmenmit teils ähnlichen Einschätzungen nachkamen. Die Auswirkungen aufdie Cash-flows müssen indes erst noch berechnet werden. Und diesesind es letztlich, die für langfristige Finanzstärke der Firmen einehöhere Bedeutung haben werden als nicht cashwirksame Einmalerträge.Hinzu kommt, dass sich bereits US-Steuerexperten zu Wort gemeldethaben, die unter dem Strich sogar negative Effekte für das Gros derinternationalen Konzerne befürchten.Am Beispiel der Autokonzerne lässt sich zeigen, dass die finalenAuswirkungen der Trump'schen Neuordnung der amerikanischenSteuergesetze nicht einmal im Ansatz erfasst wurden. So macht dereinmalige positive Effekt aus der Auflösung latenter Steuern einendeutlich höheren Betrag aus als die jährlich anzunehmendeSteuerreduktion, die darauf folgen soll. Zudem drohen derAutomobilindustrie angesichts der anhaltend harten Haltung derUS-Regierung in der Neuverhandlung des Freihandelsabkommens Naftawomöglich bald schon Importzölle für Autoimporte aus Kanada undMexiko.Der südliche Nachbarstaat hat sich längst zum wesentlichenProduktionsstandort der Branche für den US-Markt gemausert - nichtnur für ausländische Autobauer. Auch die Drohungen des US-Präsidentenhaben daran nichts geändert. US-Autobauer haben ihre Investitionen inMexiko 2017 sogar hochgefahren. Anfang Dezember hat Ford angekündigt,ihre Elektrofahrzeuge nun doch in Mexiko bauen zu lassen. Kurz nachTrumps Amtsantritt war die E-Auto-Produktion nochöffentlichkeitswirksam von Mexiko nach Michigan verschoben worden.Das Ergebnis der Nafta-Verhandlungen ist noch offen. Die Forderungender US-Regierung in den ersten Gesprächsrunden bewegten sich wohl aufinakzeptablem Terrain, wie aus Verhandlungskreisen verlautete. Es istzu befürchten, dass den Konzernen hier weiteres Ungemach droht. Mitder Senkung der Steuerquote hat Trump auch einigen deutschenUnternehmen ein vorweihnachtliches Geschenk unterbreitet. Dieseskommt aber mit einem dicken Disclaimer. Am Ende könnte es sogar mehrkosten, als es einbringt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell