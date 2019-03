Börsen-Zeitung: No deal - no worries, Marktkommentar zum Brexit von Dietegen Müller

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Ein ungeregelter Brexit sollte für dieFinanzmarktstabilität keine Risiken bergen. Dies ist die Auffassungverschiedener Aufsichtsbehörden. Am Donnerstag hat auch StevenMaijoor, Chef der europäischen Marktaufsicht ESMA, im InternationalenClub Frankfurter Wirtschaftsjournalisten erneut erklärt, der Marktsei "adäquat" vorbereitet. Schließlich habe sich auch seine Behördeseit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 auf ein No-Deal-Szenariovorzubereiten begonnen. Über verschiedene Vereinbarungen sollsichergestellt sein, dass systemkritische Marktsegmente, etwa dieVerrechnung von auf Euro lautenden Zinsderivaten, nichtdurcheinandergebracht werden.No deal, no problem? Der Markt geht auch nach der Verschiebung desmöglichen Cliff-Edge-Brexit-Datums nun auf den 12. April nichtwirklich davon aus, dass Großbritannien die Europäische Union ohnevertragliche Vereinbarung verlassen wird. Das britische Pfund legtenach dem EU-Gipfel gegenüber dem Euro um mehr als 1 Prozent zu, wasaber nicht nur an der von der EU gewährten Fristverlängerung lag,sondern auch an schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone,namentlich aus der deutschen Industrie.Doch ganz so einfach dürfte es wohl nicht werden, wenn diebritische Insel ungeregelt austreten sollte. Da wäre zum einen dieungeklärte Frage, welche Wertpapiere wo handelbar sein werden. So hatdie ESMA eine Art "Positivliste" mit mehr als 6000 liquiden Aktienveröffentlicht, die von EU-27-Marktteilnehmern nach einem No Deal nurauf Handelsplattformen in einem EU-27-Land gehandelt werden dürften.Auch 14 britische Titel dürften dann von EU-Gegenparteien nicht mehrin London gehandelt werden. Dazu gehören prominente Namen wieVodafone, GlaxoSmithKline, BP, BHP und Rio Tinto.Die Einteilung der ESMA erscheint etwas willkürlich: LautRosenblatt Securities haben nur drei dieser Titel 2018 einenHandelsumsatz von mehr als 50 Prozent auf denEU-27-Handelsplattformen ausgewiesen. Doch die ESMA erklärt, dieEU-Kommission habe den britischen Handelsplattformen keineÄquivalenzanerkennung im Fall eines Hard Brexit ausgesprochen -anders als bei Clearinghäusern. Deshalb gelte für die erwähntenbritischen Titel eine Handelspflicht in der EU-27. Im Hintergrundspielt hier hinein, dass die EU mit der Schweiz um ein Rahmenabkommenringt und der Schweizer Börse Six nur eine begrenzteÄquivalenzanerkennung bis Ende Juni erteilt hat. Die britischeFinanzaufsicht FCA ihrerseits behält sich nun vor, eineHandelspflicht auf britischen Börsenplattformen im Fall desungeregelten Brexit auszusprechen. Dadurch könnten laut demMarktinfrastrukturspezialisten Fidessa besonders jenekontinentaleuropäischen Aktien betroffen sein, bei denen der Anteildes Handelsumsatzes an britischen Börsen 50 Prozent ausmacht - unddie anderen 50 Prozent Volumen konsequenterweise nicht mehr auf einerEU-27-Börse gehandelt werden dürften. Dazu gehören rund 230 Titel mitrund 2 Bill. Euro Handelsumsatz (2017). Auch deutsche Blue Chipskönnte dies treffen. Assetmanager und Wertpapierdienstleister in derEU-27 würden vor Schwierigkeiten stehen, wie sie diese Titel handelnkönnen, die Handelskosten dürften steigen.Ein ungeregelter Brexit würde sich auch in anderen Bereichenniederschlagen. So könnten Lieferketten beeinträchtigt werden, wasdie wirtschaftliche Aktivität in Großbritannien, aber auch in derEU-27 belasten würde. Nicht nur an den Aktienmärkten dürfte dies zueiner Korrektur führen, auch könnte der Pfund-Kurs davon belastetwerden. Währungsanalyst Jordan Rochester von der Großbank Nomura gehtdavon aus, dass im Fall eines Hard Brexit das britische Pfund stärkerunter Druck geraten könnte als am Tag nach dem Brexit-Referendum.Gegenüber dem Euro hatte es damals zeitweise fast 8 Prozent undgegenüber dem Dollar zeitweise 11 Prozent verloren. AndereWährungsanalysten weisen jedoch darauf hin, dass das Pfund bereitssehr günstig bewertet sei und deshalb selbst bei einem No Deal kaumnoch stärker einbrechen dürfte.Ferner könnten britische Immobilienfonds in den Fokus rücken,sollten EU-27-Anleger in größerem Stil Mittel daraus abziehen wollen.Auch könnten kleinere Unternehmen insbesondere im Zahlungsverkehrbetroffen sein. Viele dieser Unternehmen sind in Großbritannienansässig. Der Weg zum Brexit dürfte in den nächsten Tagen und Wochennoch manche Überraschung mit sich bringen. Sollte es zum Äußerstenkommen, wird sich zeigen, wer die damit verbundenen Risiken auf dieleichte Schulter genommen hat.