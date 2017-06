Börsen-Zeitung: Niedrige Renditen voraus, Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - In der neuen Handelswoche steht die nächsteturnusmäßige Ratssitzung bei der Europäischen Zentralbank (EZB) aufdem Programm. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung darauf, rechnenviele Analysten doch damit, dass sie nun womöglich die ersten Signalevernehmen könnten, ab wann man sich denn auf den beginnenden Ausstiegaus der ultralockeren Geldpolitik - dem Quantitative Easing (QE) -einstellen kann. Gemeint ist damit das allmähliche Herunterfahren derAnleihekäufe, die die Renditen am europäischen Rentenmarkt niedrighalten, entweder direkt aufgrund der Käufe der EZB oder indirektaufgrund des Verdrängungsprozesses der Investoren in andereMarktsegmente, wodurch als Folge auch in diesen Bondsegmenten dieRenditen unter Druck stehen.Geringe InflationNatürlich ist es möglich, dass EZB-Präsident Mario Draghi mitsolchen konkreten Hinweisen aufwarten wird, wahrscheinlicher istaber, dass die EZB Vorsicht walten lässt und manche Worte ihresPräsidenten an den Märkten anschließend - wieder einmal -überinterpretiert werden mit entsprechend kurzlebigenAnpassungsreaktionen an den Märkten, die schon in den Folgetagenwieder egalisiert werden. Die EZB hat allen Grund, vorsichtig zusein. Da stehen zum einen noch wichtige Wahlen in der Eurozone aufder Agenda in diesem Jahr, in Deutschland und womöglich ja auch inItalien. Die Europäische Zentralbank wird mit einer Änderung ihrerPolitik oder auch nur mit einer entsprechenden Kommunikation übereine mögliche Änderung der Geldpolitik wohl kaum dafür sorgen wollen,dass sie mit Marktturbulenzen, d.h. nach oben schießendenAnleiherenditen, die Wahlen beeinflusst, weil Länder wiederSchwierigkeiten über die höheren Marktzinssätze bekommen. Zum anderenspielt die jüngste Inflationsentwicklung in der Eurozone deneuropäischen Währungshütern nicht unbedingt in die Hände. Mit einerMai-Inflationsrate von 1,4% gegenüber dem Vorjahresmonat lag dieTeuerung deutlich unter April (1,9%) und auch noch unter denErwartungen der Marktteilnehmer (im Schnitt: 1,5%). Und sie könnte inden kommenden Monaten niedrig bleiben und womöglich noch weiterfallen. Im Blick wird die EZB dabei sicherlich die Ölpreisentwicklunghaben. Zwar haben sich die Ölförderländer rund um die Opec daraufgeeinigt, die Drosselung der Förderung beizubehalten, d.h. um neunMonate zu verlängern, aber die rechte Wirkung an den Ölmärkten willnicht aufkommen. Der Ölpreis neigt zur Schwäche; ein Fass Brent-Ölkostet schon wieder weniger als 50 Dollar. Das könnte den gewünschtenInflationsschub wieder zunichtemachen und damit auch das Ende von QEweiter in die Zukunft verschieben.Aber selbst wenn der Ölpreis in Richtung von 60 Dollar gehensollte, selbst wenn die Wahlen ohne Rechtsruck über die Bühne gehenund selbst wenn die EZB irgendwann die Rhetorik ändert und die erstenRenditeschübe nach oben als Reaktion darauf erfolgt sind, sollte mansich darauf einstellen, dass die Rentenmärkte mitnichten zur altenWelt - also dem Vorkrisenmodus mit deutlich höheren Anleiherenditen -zurückkehren.Das QE wird bekanntermaßen nicht über Nacht eingestellt und alleAnleihen aus dem billionenschweren EZB-Portfolio dann tags daraufverkauft. Das ist klar. Es wird auf eine allmähliche Rückführunghinauslaufen, also zunächst Drosselung der Käufe, bis sie irgendwannbei null sind. Das zeigt dann aber immer noch Markteinfluss. Zubedenken ist in diesem Zusammenhang aber auch, was die EZB schon aufdem Buch hat. Da sie diese Anleihen nicht verkaufen wird, erhält sie- wenn auch prozentual niedrige - immer noch Zinszahlungen, die sieanlegt. Bei einem billionenschweren Portfolio ist das nicht zuvernachlässigen. Auch diese Wiederanlage von Zins und Zinseszinszeigt Wirkung an den Märkten, d.h. das deckelt den Renditeauftrieb.Und da die EZB auch langlaufende Bonds im Bestand hat und diedurchschnittliche Laufzeit des Portfolios am Ende der Käufevielleicht im Bereich von sechs bis zehn Jahren liegt, lässt sichleicht ausmalen, wie lange die Effekte der Käufe bzw. Zinsanlage dieMärkte noch beeinflussen werden.Und ein nicht zu unterschätzender Faktor wird von vielen Expertenimmer gern ausgeblendet. Das ist die Reaktion des Marktes, d.h. derAnleger, auf höhere Renditen. Man darf nicht vergessen, dassVersicherer, Pensionsfonds, Fonds/Assetmanager nun schon seit Jahrenmit niedrigen und immer weiter fallenenden Renditen leben. Sollte eswirklich mal Auftrieb geben, werden sie begierig zugreifen. Alleindiese Käufe bremsen den Renditeauftrieb dann schon wieder ab bzw.können ihm den Garaus machen. Höhere Renditen sind also nicht inSicht.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell