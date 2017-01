Börsen-Zeitung: Nicht wirklich schade, Kommentar zu J. Safra Sarasin von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Erst die liechtensteinische LGT, dann die CreditSuisse mit ihrem hierzulande gebuchten Private-Banking-Geschäft -beides ging an die Bethmann Bank -, nun die schweizerische J. SafraSarasin: Sind die ausländischen Vermögensverwalter auf dem Rückzugaus Deutschland? Gewinnt die lange erwartete Renationalisierunggerade im Private Banking jetzt an Schwung? Umgekehrt lassen ja auchviele deutsche Häuser die Schweiz oder Luxemburg längst links liegen,weitere Institute sind dort auf dem Sprung.Was die Absetzbewegung aus dem vom Potenzial her höchstattraktiven Vermögensverwaltungsmarkt Deutschland angeht, wäre essicher verfrüht, von einem Trend zu sprechen. Gewiss ist es einbranchenweites Problem, dass insbesondere Adressen, denen es an derkritischen Masse fehlt, größte Mühe haben, auf dem hart umkämpftenMarkt Geld zu verdienen. Es dürfte kaum drei eidgenössische Bankengeben, die hier in der Vergangenheit auf ihre Kosten gekommen sind,schon gar nicht nachhaltig. Ferner ist im Zuge wachsenderSteuertransparenz das "Geschäftsmodell Schweiz" zunehmend unter dieRäder gekommen; das wirkt sich auch auf die Auslandsaktivitäten aus.Die auf Hochtouren laufende Regulierungsmaschine sowie das Zins- undWährungsumfeld machen die Sache nicht leichter. Das heißt indesnicht, dass es für Ausländer von vornherein aussichtslos wäre, aufdem deutschen Markt anzutreten.Die jüngere Geschichte namentlich der LGT und von J. Safra Sarasinspricht dafür, dass es sich ungeachtet der institutsübergreifendschwierigen Bedingungen doch eher um Einzelfälle handelt. Der Nameder liechtensteinischen Fürstenbank, die noch 2011 die BHF-Bankübernehmen wollte, mit diesem Vorhaben aber an der deutschenFinanzaufsicht BaFin scheiterte, war in Deutschland durch dieVerbindung zum als Steuerhinterzieher verurteilten Ex-Post-Chef KlausZumwinkel verbrannt. Derweil hat sich J. Safra Sarasin hierzulandedurch ihre Verwicklung in die für Anleihegläubiger teure Pleite desWindparkentwicklers Windreich und mehr noch durch ihre unrühmlicheRolle bei den vermeintlich besonders pfiffigenCum-ex-Aktiengeschäften zulasten des Fiskus "einen Namen gemacht".Es bedarf keiner ausschweifenden Fantasie, sich vorzustellen, dassauch diese Vorgänge die BaFin auf den Plan gerufen und die von ihrverhängten oder angedrohten Konsequenzen der Bank den letzten Restvon Spaß am deutschen Onshore-Geschäft verleidet haben. Aus Sicht desFinanzplatzes ist es eingedenk solcher Verhaltensauffälligkeitennicht wirklich schade um diese Bank.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell