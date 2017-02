Börsen-Zeitung: Nicht ganz auf Kurs, Kommentar zur Fondsbranche von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Binnen zwölf Jahren hat sich das von dendeutschen Assetmanagern verwaltete Vermögen auf 2,8 Bill. Euro mehrals verdoppelt. Doch trotz dieses neuerlichen Rekordes: So ganz "aufKurs" geblieben, wie der Fondsverband BVI insinuiert, ist die Branchenicht. Der Einbruch des Neugeschäfts mit Publikumsfonds um 91 Prozentauf bescheidene 6,5 Mrd. Euro ist - auch wenn 2015 hier ein Ausreißerwar - eine herbe Enttäuschung.Was läuft da schief? Sicher: Wachstumssorgen mit Blick auf China,der Brexit, Trump, Italien - dieser Cocktail ist geeignet, Anlegernauf den Magen zu schlagen. Aber das reicht als Erklärung nicht aus,zumal wenn die Börsen jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Schockabschütteln, als wäre nichts gewesen. Vermutlich muss dieVerbesserung der Finanzbildung, die der BVI und Bankenverbände seitJahr und Tag fordern und über ein Schulfach "Wirtschaft" erreichenwollen, zuerst bei den Beratern in Banken und Sparkassen ansetzen.Sogar BVI-Präsident Tobias Pross macht kein Hehl daraus, dass es beider Beratung respektive im Vertrieb gewisse Defizite gibt. Wie sollendann erst die Kunden verstehen, wie sie "richtig" anlegen?Doch die Fondsanbieter müssen sich auch an die eigene Nase fassen.Publikumsbeschimpfung ("Der Deutsche investiert und spart falsch.Ende der Durchsage.") wird ihnen so wenig helfen wie zwangsweiseUmerziehung der Kunden in Form von Garantieverboten bei derbetrieblichen Altersvorsorge oder beim Riestern. Das mit demBetriebsrentenstärkungsgesetz geplante Opting-out ist in der Tat einesinnvolle Weiterentwicklung. Ge- und Verbote dagegen haben wenig mitdem Leitbild des mündigen Verbrauchers zu tun, das der BVI zu Rechtanmahnt. Wenn die Deutschen nun mal derart auf Sicherheit fixiertsind, dass sie ihr Anlageverhalten selbst bei Niedrig-, Null- undNegativzinsen nicht radikal verändern, muss man sie eben besseraufklären, ihnen die für das Umdenken nötige Zeit lassen und ihnenvor allem die gewünschten, auch zu ihrem Gefühlsleben passendenProdukte anbieten.Wenn es um die Sicherung einer auskömmlichen Altersvorsorge unddes Wohlstands überhaupt durch das Wertpapier- und namentlich dasFondssparen geht, sind aber nicht zuletzt auch Politik und Reguliererin der Verantwortung. Das ständige Gerede über eine Systemrelevanzder Fondsbranche ist ebenso kontraproduktiv wie etwa die ewigen, inihrer Absurdität kaum noch zu toppenden Debatten über die"Abschaffung" der Abgeltungsteuer oder über eine neueFinanztransaktionssteuer. Das sind obendrein Förderprogramme fürandere Finanzplätze.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell