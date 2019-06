Börsen-Zeitung: Neues Wagnis / Kommentar zur Übernahme von Cypress durch Infineon von Stefan Kroneck

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Frankfurt (ots) - Nach dem gescheiterten Erwerb desChipspezialisten Wolfspeed 2017 geht Infineon in den USA ein neuesWagnis ein, um mit einer Übernahme die stärker werdende Konkurrenz inSchach zu halten. Dabei muss wohl der Handlungsdruck auf KonzernchefReinhard Ploss extrem hoch gewesen sein, wie der Kaufpreis von 9 Mrd.Euro für den deutlich kleineren Anbieter Cypress zeigt. Schließlichist Deutschlands größter Halbleiterhersteller bereit, das 4,5-Fachedes Jahresumsatzes zu berappen. Und das für ein Unternehmen, welchessich erst im vergangenen Jahr spürbar aus einer Ertragskriseherausgekämpft hat. Schlucken um jeden Preis, um nicht selbstgeschluckt zu werden?Ploss und seine Mannen müssen noch viel Überzeugungsarbeitleisten, sind doch die Anleger nicht bereit, der Führungsspitze mitihrer überarbeiteten Equity Story nach der Cypress-Akquisitionuneingeschränkt zu folgen. Der Kurssturz um über 10% ist eindeutliches Urteil der Investoren. Sie werten den jüngsten Schrittvon Infineon als überteuert, um die Marktanteile im Kerngeschäftauszubauen.Verwässerungseffekte aufgrund einer möglichen Kapitalerhöhung undeine steigende Verschuldung wirken abschreckend, wie auch diekritische Reaktion der Ratingagentur Standard & Poor's verdeutlichte.Infineon plant, den Neuerwerb mit neuem Eigen- und Fremdkapital zufinanzieren.Skeptisch stimmt auch, dass Ploss zu einem denkbar ungünstigenZeitpunkt in den USA vorprescht. Der eskalierte Handelskonfliktzwischen Washington und Peking birgt Risiken für das operativeGeschäft. Das kann die von Infineon propagierten Synergieeffekteschmälern. Zugleich befindet sich die Branche mitten in einemAbschwung. Infineon bekam das bereits zu spüren. ZweiGewinnwarnungen in Folge ließen Zweifel an der Prognosesicherheit desVorstands aufkommen. Seit Anfang Mai büßte die Aktie 30% ein. DerMarktwert von Infineon schrumpfte auf 16,6 Mrd. Euro.Ploss lockt derweil damit, mit der Übernahme unter die Top 10 derBranche aufzusteigen. Nach dem Erwerb von IDT durch den japanischenWettbewerber Renesas sah sich der CEO offenbar unter Zugzwang. Fürdas Unternehmen mit Sitz in Neubiberg bei München spricht, dass esschon über reichlich Erfahrungen mit US-Akquisitionen verfügt. DieIntegration des vor vier Jahren für 2,3 Mrd. Euro erworbenenAnbieters International Rectifier verlief weitgehend geräuschlos. Miteinem Umsatz-Multiple von 2,7 war für Infineon dieser Erwerb aberviel preiswerter.(Börsen-Zeitung, 04.06.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell