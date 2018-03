Börsen-Zeitung: Neues Spiel für Carlyle, Kommentar zu Akzo Nobel von Sabine Wadewitz

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Frankfurt (ots) - In dem Deal dürfen sich alle Beteiligten auf dieSchulter klopfen. Der niederländische Farbenkonzern Akzo Nobel hatbei der Abspaltung der Spezialchemie die gewünschte Bewertung von 10Mrd. Euro erreicht. Die Aktionäre sehen einer üppigen Ausschüttungentgegen. Und der Finanzinvestor Carlyle gewinnt mit dem mächtigenStaatsfonds GIC aus Singapur im Schlepptau ein ertragsstarkes Assetmit Entwicklungschancen.Die Transaktion ist für den Lackspezialisten aus Amsterdam einZwischenstopp nach einem Jahr der Umbrüche. Das Drama nahm seinenLauf, als der US-Wettbewerber PPG unerwünscht eine Offerte für denKonkurrenten aus dem Hut zauberte, die zwar bei Aktionären, nichtaber im Management auf Wohlwollen stieß. Zur Abwehr einer feindlichenÜbernahme und zur Zähmung des den Deal unterstützenden HedgefondsElliott wurde die Aufspaltung des Unternehmens auf den Weg gebracht,womit sich Akzo auf das Geschäft mit Farben undOberflächenbeschichtungen konzentriert, das zwei Drittel des Umsatzesbeisteuert.Mit dem Verkauf der Spezialchemie treiben die Niederländer dieFokussierung voran, nachdem sie sich vor gut zehn Jahren vomPharmageschäft getrennt haben und sich wie viele Wettbewerber aus derDiversifizierung verabschiedeten. Auch hier reifte die Erkenntnis,dass man im Gemischtwarenladen nur erfolgreich ist, wenn man in allenSparten auftrumpfen kann.Den Erlös aus dem Pharmaverkauf hatte Akzo damals eingesetzt, umsich den britischen Rivalen ICI einzuverleiben und global in dieFarben-Spitzengruppe aufzurücken. Diesmal wird der größte Teil denAnteilseignern zugutekommen. Doch das Akzo-Management muss weiterhinmit Akquisitionen auf die Tube drücken, wird doch der Konzern sonstnach der Aufspaltung zu einem noch attraktiveren Übernahmeziel.Dass man einem größeren Merger nicht abgeneigt ist, demonstrierteder Konzern, als er vor einigen Monaten eine Fusion mit demUS-Farbenkonkurrenten Axalta - in alten Zeiten die Hoechst-TochterHerberts - auslotete, aber schließlich wieder verwarf. Der Druck derAktionäre auf Performance wird mit dem Verkauf der Spezialchemienicht abflauen.Axalta, und hier schließt sich der Kreis, war bezeichnenderweiseein Meisterstück von Carlyle, ein Investment von der Übernahme ausdem DuPont-Konzern bis zum Exit an der Börse mit einer der höchstenRenditen für die Private-Equity-Gesellschaft. Dies sollte Vorlage fürdas neue Spiel in der Chemie sein.