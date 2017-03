Börsen-Zeitung: Neuer Offensivgeist, Kommentar zu BMW von Peter Olsen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Frankfurt (ots) - Eine Zeit lang hat man den Eindruck gewinnenkönnen, der Münchner Autobauer BMW würde der Wachablösung amWeltmarkt für hochpreisige Pkw durch Daimlers Premiummarke Mercedestatenlos zuschauen. Mit einer radikalen Erneuerung des Angebots undfrischem Design zeigte das von Dieter Zetsche auf Erfolgskursgepeitschte Stuttgarter Haus dem bayrischen Wettbewerber schnellerals geplant die Rücklichter.Der neue Chef beim weiß-blauen Wettbewerber, Harald Krüger, musstesich mit der Kritik auseinandersetzen, unter seiner Führung habe BMWan Schwung verloren und sei möglicherweise auch deshalb insHintertreffen geraten. Vergessen wird dabei leicht, dass die Markemit dem Stern nicht nur den Vorteil eines verjüngten Angebots aufihrer Seite hatte, sondern auch gegenüber den vorausfahrendenKonkurrenten Audi und BMW am weltgrößten Einzelmarkt China eine Mengeaufzuholen hatte.Wie es auch sei, Investoren reagierten auf die vermeintlicheLethargie von BMW verschnupft, weil der Pionier der Elektromobilitätgerade in dem Moment, als der noch immer teure emissionsfreie Antriebgeradezu als alternativlos in den Himmel gelobt wurde, nichts Neuesim Programm hatte. Die BMW-Aktie fiel in der Gunst zurück. DassKrüger und sein Vorstandsteam den Druck spürten, zeigt auch derVersuch, mit erhöhter Dividende die BMW-Aktie attraktiver zu machen.Viel wichtiger aber scheint, dass der Wake-Up-Call in Münchenneuen Offensivgeist geweckt hat. Mit einem starken finanziellenFundament und dem besten Rating unter den europäischen Konkurrentenausgestattet will BMW nicht nur das rekordhohe Ertragsniveau halten,sondern auch aus eigener Kraft in die Zukunft der Unternehmensinvestieren. "Wir schalten jetzt auf Angriff", gibt Krüger die neueLosung aus.Für BMW steht für die nächste Jahre der Plug-in-Hybrid auf dem Wegin die Elektromobilität ganz vorne. Dann folgt das rein elektrischeFahrzeug und danach der Antrieb mit Brennstoffzelle. DieHybridisierung soll möglichst schnell mithelfen, die von der EUvorgegebenen CO2-Ziele bis 2020/21 zu schaffen.Bis dahin will BMW wohl auch wieder die weltweite Nummer 1 imPremiumsegment vor Mercedes sein. Wenn die größte Modelloffensive mit40 neuen Fahrzeugen zu einem ähnlichen Lauf führt wie bei Daimler,dann kann das gelingen. Dabei gibt es kein Wachstum auf Teufel kommraus. Gerade für einen Premiumanbieter, so betonte der neueFinanzchef Nicolas Peter, sei Profitabilität wichtiger als reinesStückzahldenken.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell