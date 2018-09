Börsen-Zeitung: Neuer Chef für eine neue Ära / Kommentar von Isabel Gomez zum anstehenden Wechsel an der Daimler-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Frankfurt (ots) - In der Autoindustrie und bei Daimler wird allesanders. Die Elektrifizierung und Vernetzung von Fahrzeugen stellt dieBranche vor finanzielle wie strukturelle Herausforderungen. Daimlerwill sich auch durch die geplante Holding-Struktur mit rechtlichselbständigen Einheiten darunter auf diese Zukunft vorbereiten.Offensichtlich wollte Aufsichtsratschef Manfred Bischoff wichtigepersonelle Fragen geklärt wissen, bevor es bei der Hauptversammlungim Mai an die Abstimmung der Aktionäre über die Holding geht. Zetschehat sie gemeinsam mit Finanzvorstand Bodo Uebber in die Wegegeleitet. Bischoffs Aussage, Daimler setze mit Ola Källenius alsKonzernvorstand und Vorstand für die Pkw-Kernsparte auf "die bewährtedoppelte Verantwortung" deutet darauf hin, dass diese auch nach derZustimmung der Aktionäre zur Neuaufstellung erhalten bleiben soll.Dabei sollte sich Daimler nicht aufstellen, wie es imVolkswagen-Universum der Fall ist. Dort sitzen die Manager derHolding Porsche SE in Teilen gleichzeitig im Vorstand desHauptinvestments, dem VW-Konzern. Die Struktur bringt immer wiederrechtlichen Ärger mit sich, weil die Investoren zu recht nicht an dievermeintliche chinesische Mauer in den Köpfen der Manager glauben,die dem Konzern zufolge eine astreine Trennung beider Positionenerlaubt.Källenius wird sich auch so genug mit rechtlichen Fragenbeschäftigen müssen, die aus der Ära Zetsche rühren. Gegen Daimlerwird weiter wegen des Verdachts auf Betrug bei derAbgasnachbehandlung von Diesel-Pkw ermittelt. Gegen die Einschätzungdes Kraftfahrt-Bundesamts, Daimler habe unzulässigeAbschalteinrichtungen verbaut, will sich der Konzern rechtlichwehren. Hinzu kommen Schadenersatzklagen wegen des Lkw-Kartells.Während des Kartellzeitraums war auch Zetsche für die Lkw-Spartezuständig. Der Aufsichtsrat habe Schadenersatzansprüche gegenManager in der Sache geprüft, hatte Bischoff bei der diesjährigenHauptversammlung gesagt. Unter Berücksichtigung desGesellschaftswohles sei auf die Erhebung von Schadenersatzansprüchenverzichtet worden. Vorerst, wie er nachschob, spätestens 2019 werdesich der Aufsichtsrat mit der Geltendmachung von Ansprüchen befassen.Also dann, wenn Zetsche wohl schon dabei ist, seinen Schreibtischauszuräumen. Dass der Konzern von einem neuen Chef in die neue Ärader Mobilität geführt werden soll ist also unter Umständen nicht nurvor dem Hintergrund des technischen Wandels sinnvoll.