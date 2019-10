Börsen-Zeitung: Neue Wege, Kommentar zur politischen Lage nach der Thüringen-Wahl von Angela Wefers

Frankfurt (ots) - Thüringen hat gewählt und die SPD-Basis hat über ihre neueParteiführung abgestimmt. Beide Wahlen hinterlassen eine große PortionenUngewissheit, obwohl die Sehnsucht nach Sicherheit sehr groß ist.Die Wähler in Thüringen haben sich für das Bekannte entschieden: Der amtierendeMinisterpräsident und Landesvater Bodo Ramelow ist bestätigt, seine Linksparteisogar gestärkt. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat dennoch ihre knappeMehrheit verloren. Der mächtige Auftrieb der AfD zur zweitstärksten Kraft stürztdie Landespolitik in Erfurt vorerst in Ratlosigkeit. Eine Koalition mitRegierungsmehrheit ohne die Rechtspopulisten könnte nur eine Mesalliancezwischen Linker und CDU bieten.Am Tag nach der Wahl ist auch in der SPD die Lage ernüchternd. Nicht nur, dassdie Partei in Thüringen auf ein desaströses einstelliges Wahlergebnisabgerutscht ist. Der Schönheitswettbewerb um die neue Parteiführung im Bund mitzahlreichen Auftritten der diversen Kandidatenduos hat nach den bitterenRücktritten von der SPD-Spitze das Gegenteil des Erhofften bewirkt. Kein Winddes Aufbruchs weht durch die Partei. Statt eines klaren Siegers hat dasVerfahren nur einen knappen Vorsprung der Favoriten aus Vizekanzler undBundesfinanzminister Olaf Scholz sowie Klara Geywitz aus Brandenburghervorgebracht. Mit Mühe schoben sie sich vor das Duo aus dem bereits imRentenalter befindlichen früheren Finanzminister Nordrhein-Westfalens, NorbertWalter-Borjans, und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken.Die Sehnsucht der Menschen erstreckt sich auf Klarheit und Führung. DasWahlergebnis Ramelows zeigt das. Es kommt auf überzeugende Personen an,weniger auf Parteizugehörigkeit. Ähnlich erklärt sich der Erfolg eines grünenMinisterpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Die großeKoalition in Berlin geht nun erst einmal in eine vage Verlängerung.Scholz/Geywitz stehen für den Verbleib der SPD im Regierungsbündnis mit der CDU.Walter-Borjans/Esken mildern ihre Fluchtbekundungen gerade ab. Sie wollen überInhalte sprechen. Auch da tut sich die große Koalition in Berlin schwer. Nichteinmal bei der Grundrente ist die beabsichtigte Einigung noch vor derThüringen-Wahl gelungen.Die Zeit ist reif für neue Wege, wenn die Zahl der Fraktionen in den Parlamentenwächst und stabile Koalitionen verhindert. Thüringen kann eineMinderheitsregierung testen. Die fragmentierten politischen Verhältnisse werdenerst einmal bleiben - auch im Bund.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell