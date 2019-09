Börsen-Zeitung: Neue Rechtsauffassung / Kommentar zum Start des Cum-Ex-Strafprozess von Anna Sleegers

Frankfurt (ots) - Die gerichtliche Aufarbeitung des sogenanntenCum-ex-Skandals kommt spät. Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen,seit die Bundesregierung erstmals die Praxis problematisierte, sichnicht gezahlte Kapitalertragssteuern erstatten zu lassen. SolcheZeitspannen sind typisch für Staaten, in denen die Regierung dieJustiz für ihre Zwecke missbraucht. Eine so lange Phase derRechtsunsicherheit birgt zwei Gefahren, die Autokraten gerne in Kaufnehmen: Berechtigte Vorwürfe können versanden, nicht berechtigeVorwürfe können die Bezichtigten dauerhaft diskreditieren.Nun ist Deutschland ein Rechtsstaat und die Causa Cum-ex wurdeweder aus populistischen Motiven verschleppt noch zwecksVertuschung. Dahinter stand vielmehr ein typisch deutsches Problem:Kein anderes Land leistet sich ein so komplexes Steuersystem, dassdie systematische Suche nach Schlupflöchern ein ganzes Heerhochqualifizierter Juristen in Unternehmen, Banken und Kanzleienbeschäftigt. Viele von ihnen kamen zu der Auffassung, dass nichtsgegen diese Geschäfte zulasten des Fiskus spricht.Auf diesen Freibrief könnten sich die beteiligten Firmenvermutlich noch heute unbehelligt verlassen, wenn die Krise nichtgekommen wäre. Erst die öffentliche Empörung über diesteuerfinanzierte Bankenrettung stellte das reichlich technokratischeVertrauen der Banken in ihre Steuerexperten in Frage. An seineStelle rückte der gesunde Menschenverstand, der eine Steuererstattungnur dort für geboten hält, wo im ersten Schritt auch Steuern gezahltwurden.Zur Prozesseröffnung hat das Gericht ausdrücklich daraufhingewiesen, dass die Klage aufgrund eines hinreichenden Tatverdachtszugelassen wurde. Das lässt den Schluss zu, dass sich aus derveränderten öffentlichen Wahrnehmung auch eine neue Rechtsauffassungableitet. Diese würde den Banken abverlangen, der Logik inSteuerfragen einen mindestens ebenso hohen Stellenwert einzuräumenwie dem Wortlaut der Gesetze.Auch die Kanzlei Freshfields, deren Experten die Cum-ex-Praxis fürunbedenklich erklärten, scheint sich übrigens darauf einzustellen.Anders lässt es sich kaum erklären, dass die Sozietät sich kürzlichauf einen Vergleich mit der an Cum-ex-Geschäften zugrundegegangenenMaple Bank einließ, der sie 50 Mill. Euro kostet.Selbstredend stellt dieser kein Schuldeingeständnis dar. DenRechtsstreit um Schadenersatz bis zum Erfolg durchzufechten, hieltdie renommierte Kanzlei jedoch offenbar auch nicht füraussichtsreich.(Börsen-Zeitung, 05.09.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell