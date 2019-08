Börsen-Zeitung: Neue Realitäten, Kommentar zu Continental von Carsten Steevens

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Frankfurt (ots) - Als Elmar Degenhart im August 2009 das Ruder beiContinental übernahm, steckte der Autozulieferer nach derüberteuerten VDO-Übernahme noch tief in der Krise. Mit derKonzentration auf das operative Geschäft und einer stetigenReduzierung des Schuldenbergs gelang dem früheren Schaeffler-Manngemeinsam mit Finanzvorstand Wolfgang Schäfer und demAufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Reitzle dann aber nicht nur dieStabilisierung, sondern ein eindrucksvoller Höhenflug.Die Umsatzerlöse verdoppelten sich im Zuge auflebender Automärkteund des wachsenden Geschäfts mit Elektronik, Sensorik und Softwarevon gut 20 Mrd. Euro Ende 2009 auf mehr als 44 Mrd. Euro Ende vorigenJahres. Die Beschäftigtenzahl stieg von 133.000 auf mehr als 243.000,die Nettofinanzschulden schrumpften von 8,9 Mrd. auf 1,7 Mrd. Euro.Der Dax-Konzern erfreute damit und mit seit 2011 um über 200 Prozenterhöhten Dividenden nicht nur den Großaktionär Schaeffler. Eravancierte auch zu einem Liebling der Anleger: Die Conti-Aktieverteuerte sich seit dem Antritt Degenharts von rund 28 auf über 257Euro.Das Fortune ging Anfang 2018 verloren - nach der Ankündigung desKonzernumbaus zu einer Holding, der im nächsten Jahr ansteht, sowiemöglicher Börsenpläne für die Antriebssparte. Seitdem hat Conti dreiGewinnwarnungen abgegeben. Von dem letztjährigen Kursrutsch um über46 Prozent auf rund 120 Euro hat sich die Aktie bis heute nichterholt.Nicht nur, aber überwiegend externe Faktoren wieWechselkursveränderungen und Umsatzeinbußen infolge deutlichverschlechterter Bedingungen in wichtigen Märkten wie China undEuropa veranlassten Conti ebenso wie andere Branchenunternehmen zuPrognosekorrekturen. Geopolitische Risiken wie der Handelsstreit derUSA mit China, drohende Zölle für Autoimporte in die USA oder deranstehende Brexit sorgen weiter für Verunsicherung, belasten dasKonsumklima und drücken die weltweite Autoproduktion. Aber nicht nurdamit, sondern auch mit dem beschleunigten Umstieg der Autokonzerneauf alternative Antriebe müssen sich Zulieferer wie Contiarrangieren.Den zunehmenden Unsicherheiten trägt man in Hannover mit neueingeführten Prognosespannen Rechnung. Zu Gute kommt dem Konzern einerobuste Bilanz. Doch wie gut sich der Konzern nach Jahren des starkenWachstums an die neuen Realitäten anzupassen vermag, muss sich nochzeigen. Nach ihren Vertragsverlängerungen bis 2024 haben Degenhartund Schäfer dazu noch einige Jahre Gelegenheit.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell