Börsen-Zeitung: Mini-Trippelschrittchen, Kommentar zur EZB von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) schätzt dieLage der Euro-Wirtschaft zwar optimistischer ein als noch vor wenigenWochen - zugleich aber dominieren aus ihrer Sicht weiter dieAbwärtsrisiken. Zudem hat EZB-Chef Mario Draghi zwar signalisiert,dass der EZB-Rat aktuell kaum Bedarf an weiteren geldpolitischenLockerungsübungen sieht - zugleich aber hält dieser an derexpliziten, einseitigen Bereitschaft fest, mehr zu tun.Positiv gewendet könnte man sagen, die EZB macht sich inMini-Trippelschrittchen auf in Richtung einer neutralen Risiko- undPolitikeinschätzung, die überhaupt erst die Voraussetzung dafür ist,den Exit aus der lockeren Geldpolitik anzugehen. Nüchtern betrachtetaber scheint es, dass der Einstieg in den Ausstieg und selbst eineernsthafte Debatte darüber weiter auf die lange Bank geschoben wird.Und das ist negativ: Denn mindestens die Diskussion ist längstüberfällig.Natürlich stimmt es, dass die Inflation von zuletzt 2,0% schon imSommer wieder nachgeben wird. Aber die EZB selbst sieht sie in dennächsten drei Jahren stabil bei 1,6% bis 1,7%. Das rechtfertigt,zumal bei einer über Potenzial wachsenden Wirtschaft, keineGeldpolitik, die noch lockerer ist als auf dem Höhepunkt derWeltfinanzkrise. Im Übrigen: Selbst wenn die EZB schneller alsbislang absehbar die Normalisierung startete, bliebe die Geldpolitiknoch auf Jahre extrem expansiv.Natürlich mag es auch sein, dass die Euro-Hüter einen Wechselihres erst im Dezember eingeschlagenen Kurses fürchten, weil das wieein Eingeständnis eines Fehlers wirken könnte. Aber Augen zu unddurch ist jetzt ganz sicher auch nicht die richtige Strategie. Undnatürlich ist die Vorsicht vor den Wahlen in den Niederlanden undspeziell Frankreich bis zu einem gewissen Grad verständlich. Aberselbst wenn die Populisten nicht triumphieren, ist damit nicht alleUnsicherheit beseitigt. Brexit, Italien, USA - die Liste potenziellerRisiken ist lang. Aber deswegen darf der Exit nicht auf denSankt-Nimmerleins-Tag vertagt werden.Und schließlich: Natürlich ist die Mehrheit der EZB-Granden nachden vergangenen Jahren aktuell wohl geneigt, lieber etwas zu lang mitdem Ausstieg zu warten, als selbigen zu früh einzuläuten. Aber ein zuspäter Ausstieg kann mindestens genauso gefährlich sein wie ein zufrüher. Neben der Gefahr für stabile Preise sind Fehlallokationen inder Wirtschaft, Fehlanreize für Staaten sowie mögliche Preisblasendas eine. Das andere aber ist: Je länger sich die EZB Zeit lässt,desto größer wird der Druck am Ende, schneller zu straffen. Daskönnte gerade jene Turbulenzen verursachen, die sie derzeit aufTeufel komm raus verhindern will.