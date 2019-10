Börsen-Zeitung: Masse und Klasse / Kommentar zur Geldwäscheprävention von Jan Schrader

Frankfurt (ots) - Folgt man der Darstellung des Bankenverbands, soliegen die Nerven der Verantwortlichen für Geldwäscheprävention inden Kreditinstituten blank. Nicht nur eine verschärfte Bußgeldpraxis,sondern auch ein Urteil zum Umgang mit einer Altkanzlerwitwe -Medienberichten zufolge Maike Kohl-Richter - hat demnach den Druckerhöht. Denn nachdem die Witwe laut gerichtlicher Feststellung erstein Schließfach aufgesucht hatte und anschließend sage und schreibe500.000 Euro in bar auf Konten einzahlte, die für eine Überweisung anandere Banken bestimmt waren, hätte die Geldwäschebeauftragte desKreditinstituts die Transaktion direkt melden müssen, wie dasOberlandesgericht Frankfurt am Main vor einem Jahr bestätigte. DieBotschaft schien klar: Nicht private Geldhäuser müssen über denHintergrund einer Transaktion befinden, sondern die Behörden undStaatsanwaltschaften. Also: Melden, bitte!Melden, melden, melden - genauso gehen Banken mittlerweile vor.Andere Berufszweige wie Immobilienmakler, Notare, Güterhändler undGlückspielfirmen geben kaum Verdachtsfälle weiter, fastausschließlich die Kreditwirtschaft steht hinter der Flut anMeldungen, denen sich die zuständige Zentralstelle des Zolls, dieFinancial Intelligence Unit (FIU), ausgesetzt sieht. Natürlich sindTransaktionen mit potenziell kriminellem Hintergrund dabei, etwa wenngroße Summen aus dem fernen Ausland auf ein Konto fließen und direktabgehoben werden oder ein vermeintlicher Verkauf eines Fahrzeugsoder einer Immobilie den Zweck eines Geldflusses verschleiern soll.Aber vieles, was aus der Kreditwirtschaft vermeldet wird, ist lautKreisen des FIU unbrauchbar, zumindest auf den ersten Blick. DerBankenverband formuliert seine Forderung daher deutlich: wenigerMasse, mehr Klasse.Doch die Branche ist mit ihrer Forderung in einer schwierigenLage, denn die öffentliche Stimmung ist nach diversenGeldwäscheskandalen von Großbanken, vermengt mit dem üblichenPotpourri der Branchenschelte, gegen die Geldhäuser gerichtet. DerDruck, mehr zu melden, wird bleiben. Eine bessere Vernetzung zwischenBehörden und Finanzbranche dürfte aber dazu beitragen, den Umgang mitall den Meldungen und Daten zu verbessern. Das FIU, das erst 2017 vomBundeskriminalamt an den Zoll übertragen worden war, hat eineBewährungsfrist verdient, während die Branche einen Anspruch aufeinen Erfahrungsaustausch hat. Die ersten Schritte dorthin sindbereits unternommen. Masse und Klasse müssen kein Gegensatz sein.(Börsen-Zeitung, 10.10.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell