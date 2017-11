Börsen-Zeitung: Mann für den Aufbruch, Kommentar zur Deutschen Börse von Claus Döring

Frankfurt (ots) - Man muss nicht im Handelssaal groß gewordensein, um Chef eines Börsenbetreibers zu werden. Gewiss, etwaseleganter hatte Börse-Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Faber dasAnforderungsprofil für den Nachfolger des zum Jahresendeausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter schonformuliert. Aber klar war, dass der neue CEO der Deutschen Börse eingestandener Unternehmer mit Führungserfahrung insbesondere auch inDeutschland sein sollte, mit Nähe zum Kapitalmarktgeschehen, abermitnichten zwingend vertraut mit allen Verästelungen desBörsengeschäfts. Diese Kriterien hätten viele Kandidaten für dieShortlist qualifiziert, mit der sich der Nominierungsausschuss desAufsichtsrats heute beschäftigt.Doch es gibt Eigenschaften, die eindeutig für HypoVereinsbank-ChefTheodor Weimer sprechen und ihn zum aussichtsreichsten Kandidatenmachen. Da ist zuvorderst seine Umtriebigkeit. Nach Kengeter, dernach Amtsantritt harsche Worte über den Dornröschenschlaf derDeutschen Börse fand und sein Reformprogramm nicht ohne Grund"Accelerate" nannte, muss jemand die Führung des Börsenbetreibersübernehmen, der das Tempo hält und verhindert, dass die DeutscheBörse wieder in den alten Trott verfällt. Da braucht es jemanden, derunbelastet von der unrühmlichen Vorgeschichte für einen Neuanfangsteht und genug Durchsetzungskraft mitbringt, um das Aufflackernalter Grabenkämpfe zu verhindern. Zugleich muss er aber die nachvielen vergeblichen Fusionsanläufen und Negativschlagzeilenverletzten Seelen heilen und Aufbruchstimmung verbreiten. So etwaskann der charismatische Weimer.Wie wichtig nicht nur Regulierungswissen, sondern gute Beziehungenzu den Aufsichtsbehörden sind, hat die Börse wiederholt bei denFusionsvorhaben und aktuell bei den staatsanwaltlichen Ermittlungengelernt. Mit Regulierern und Aufsehern hat der InvestmentbankerWeimer Erfahrung. Und er bringt mit, was dem vorher in Londonlebenden Kengeter fehlte: Kontakte in die Politik. Nicht nur inBayern, wo Weimer gerade als Bankenpräsident wiedergewählt wurde,sondern auch in Berlin und an seinem Wohnort Wiesbaden(!). Aber: Kaumein Dax-Unternehmen ist so international wie die Deutsche Börse. Inden Geschäften wie im Aktionärskreis. Anspruchsvolle Aktionäre imNacken zu wissen und den Takt nicht aus der Unicredit-Zentrale inMailand, sondern von den internationalen Kapitalmärkten vorgegeben zubekommen, das wird die neue Herausforderung für Weimer, die zugleichseine Chance ist.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell