Börsen-Zeitung: Mangel an Controlling, Kommentar zur Deutschen Post von Martin Dunzendorfer

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Post hat ein ernstesControlling-Defizit. Dass Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes jetzt denDax-Konzern verlassen muss, nachdem er erst Anfang April nach vielenJahren als Chef der Kernsparte PeP (Post, E-Commerce, Pakete)überraschend auf den neuen Posten für die Entwicklung von Angeboten(Incubations) versetzt wurde, offenbart, dass das wahre Ausmaß derProbleme erst jetzt erkannt wurde. Zwar wird ihm hinterhergerufen, erhabe die PeP-Sparte "über mehr als ein Jahrzehnt sehr erfolgreichentwickelt", tatsächlich dürften aber Aufsichtsrat und CEO FrankAppel Gerdes für die aus dem Ruder laufenden Kosten seines altenBereichs verantwortlich machen. Dass die Trennung "aufgrundunterschiedlicher Auffassungen über die strategischeSchwerpunktsetzung" erfolgt, klingt wenig glaubwürdig. Schließlichwaren es Versäumnisse in seiner alten Wirkungsstätte, die zu derjüngsten Gewinnwarnung geführt hatten.Der ungebrochene Boom im Online-Handel, der das Paketvolumenimmer weiter steigen lässt, ist Teil des Problems. Denn mit demAnstieg der Löhne für die Paketboten hielt die Produktivität nichtmit, zumal die Post ihre Zusteller besser bezahlt als dieWettbewerber Hermes (Otto Group), DPD (La Poste, Frankreich) und GLS(Royal Mail, Großbritannien). Und in Zeiten elektronischerKommunikationsmittel wird der klassische Brief immer seltenergenutzt.Nun soll der Verwaltungsapparat verkleinert werden. VerbeamteteMitarbeiter, die besonders hohe Kosten verursachen, sollen vorzeitigin den Ruhestand gehen; davon gibt es bei der Post noch etwa 30000.Das soll zwar künftig eine Entlastung von rund 200 Mill. Euro proJahr bringen, zunächst sind 2018 dafür aber Aufwendungen von 500Mill. eingeplant.Wie Post-Chef Appel schon am Freitag einräumte, als dieGewinnprognose für diesen Turnus gekappt wurde, hat man seit Jahrenzu wenig in die Weiterentwicklung des operativen Geschäftsinvestiert. Nun sollen hunderte Millionen Euro in die Digitalisierunggesteckt werden. Zudem wird wohl an einer Bündelung von Brief- undPaketzustellung gearbeitet. Mit diesem Spar- und Investitionsprogrammhofft Appel, das Gewinnziel für 2020 von 5 Mrd. Euro (Ebit) noch zuerreichen. Dieses Jahr werden nur noch 3,2 (i.V. 3,74) Mrd. Euroerwartet. Doch selbst wenn diese inzwischen überaus ehrgeizigeVorgabe erreicht wird - eine Portoanhebung für Briefe und Pakete wäredafür unumgänglich -, muss sich Appel fragen lassen, warum diePeP-Sparte so lange vernachlässigt wurde.