Börsen-Zeitung: Lokomotive Deutschland, Kommentar zum Wirtschaftswachstum von Archibald Preuschat

Frankfurt (ots) - Wer im Juni die Zeitung zur Hand genommen hat,der konnte schnell Zukunftsängste bekommen. Schlagzeilen über einenbevorstehenden Handelsstreit, ja Handelskrieg, machten die Runde.Volkswirte kalkulierten schon durch, was der Zusammenbruch globalerWertschöpfungsketten an Wachstum kosten könnte, und nicht seltenendeten ihre Berechnungen in Rezessionsszenarien. DieNegativerwartungen schlugen sich dementsprechend auch in deneinschlägigen Frühindikatoren für die Konjunktur nieder.Jetzt aber hat das Statistische Bundesamt valide Daten vorgelegt -und siehe da: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zurückliegendenzweiten Quartal um das Zehntel eines Punktes stärker gewachsen alsdas Volkswirte erwartet hatten - nämlich um 0,5 Prozent, wenn dasVorquartal zum Vergleich herangezogen wird. Wichtiger noch: DasWachstum fiel auch stärker aus als die (nach oben revidierten) 0,4Prozent vom Jahresbeginn.Das wird wohl auch in Luxemburg überrascht haben. Denn Eurostatmusste seine zweite Schätzung für das BIP in der Eurozone um dasZehntel eines Punktes nach oben revidieren: 0,4 Prozent statt den 0,3Prozent in der ersten Schätzung lautet das Plus gegenüber dem erstenQuartal. Deutschland ist nicht nur die größte Volkswirtschaft derEurozone, es ist auch ihre Wachstumslokomotive. Spaniens Wirtschaftwuchs zwar um 0,6 Prozent, das aber ist das niedrigste Plus seit vierJahren.Dabei punktet Deutschland in Disziplinen, in denen es vor einigenJahren noch schwächelte. Vor einem halben Jahrzehnt etwa ermahnte derdamalige EU-Kommissar Olli Rehn Deutschland noch, mehr zukonsumieren, damit Europa in Schwung kommt. Die Triebfeder desWachstums im zweiten Quartal 2018 war der Binnenkonsum, getragen vonden privaten Haushalten, was keine neue Entwicklung ist, aber ebenauch von höheren Staatsausgaben, die im Vorquartal noch rückläufigwaren und das BIP-Wachstum gedämpft hatten. Auch die Investitionen inAusrüstungen, Bauten und sonstigen Anlagen legten zu.Für das Gesamtjahr ist ein Wirtschaftswachstum mit einer zwei vordem Komma in Reichweite. Anhaltend kräftige Beschäftigungszuwächselassen eine günstige Entwicklung der verfügbaren Einkommen vermutenund auf eine robuste Konsumnachfrage im zweiten Halbjahr folgern.Natürlich lassen sich die Sorgen um drohende Handelskriege nichteinfach als Verschwörungstheorien abtun. Aber es hilft durchaus, sichauf seine eigenen Stärken zu besinnen.